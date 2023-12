Milan annientato e quanti incroci: 50 milioni a gennaio

Milan nei guai dopo l’infortunio di Tomori, l’ennesimo in difesa: si complica però una pista nel reparto arretrato per Stefano Pioli

Non c’è pace per il Milan. Ancora un infortuno per Stefano Pioli nella deludente trasferta contro la Salernitana: stavolta a fermarsi è Tomori e il tecnico rossonero trema.

Problema muscolare per il difensore francese, con gli esami delle prossime ore che chiariranno i tempi di recupero dell’ex Chelsea. Pioli è nei guai nel reparto difensivo, considerando che sono in infermeria anche Thiaw e Kalulu mentre Pellegrino sta recuperando da un lungo stop. Milan in piena emergenza e al 30° infortunio stagionale, che ha necessità evidentemente di reperire sul mercato un tassello davanti a Maignan per ovviare alle tante defezioni.

Calciomercato Milan, si complica Lenglet: irrompe il Lione

Moncada e Furlani sono a caccia di profili che possano fare al caso Pioli, compatibilmente anche con l’aspetto economico per non appesantire troppo le casse del patron Cardinale.

Un obiettivo concreto in difesa è sicuramente Lenglet, attualmente in forza con la formula del prestito all’Aston Villa. L’assalto al francese non sarà comunque facile, vista la volontà di Emery di non privarsi del giocatore di proprietà del Barcellona. Inoltre su Lenglet c’è da registrare anche l’assalto del Lione, che come scrive il quotidiano ‘L’Equipe’ potrebbe investire 50 milioni di euro nella finestra di gennaio per rinforzare la rosa e risalire in classifica. L’Olympique vorrebbe piazzare un colpo per reparto e sulla lista degli acquisti ci sarebbero (proprio dal Milan) anche Krunic a centrocampo, mentre per l’attacco si punterebbe su Ekitike anche lui accostato al ‘Diavolo’ come vice Giroud.