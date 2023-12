Ancora guai per il Milan, altro infortunio: emergenza totale

Non c’è pace per il Milan che subisce un altro infortunio durante il secondo tempo del match contro la Salernitana

Un infortunio tira l’altro. Non c’è pace per il Milan che fa i conti con l’ennesimo problema fisico della sua – fin qui – sfortunata stagione.

Questa volta a farne le spese è Tomori che accusa un problema muscolare a metà del secondo tempo. Il difensore inglese si fa male nell’occasione dell’azione che porta poi al gol del 2-1 per i granata firmato da Candreva. Con il rossonero a terra, la formazione di Inzaghi continua l’azione, non si ferma, e approfitta di un’incertezza di Maignan per passare in vantaggio tra le proteste della squadra milanista che lamenta il mancato fair play.

Tornando a Tomori, invece, probabile che si tratti di un problema al bicipite femorale. L’inglese sbaglia il retropassaggio poi nel tentativo di tornare sul pallone accusa dolore dietro la gamba e cade a terra, mentre la Salernitana continua l’azione e va in gol.

Milan, infortunio di Tomori: le condizioni

Resta ora da capire qual è l’entità effettiva dell’infortunio di Tomori e quanto tempo dovrà restare fuori il calciatore.

Un problema non di poco conto per Pioli che è già emergenza proprio in difesa dove appena una settimana fa è stato costretto a far esordire (con gol) il giovane Simic per le tante assenze. Ora se ne aggiunge un’altra e a Milanello sperano che non sia troppo lunga.