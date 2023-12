La Juve accetta l’offerta: poco meno di 20 milioni di euro

La Juventus si appresta a cedere uno dei suoi gioielli nel mercato invernale: l’offerta è quella giusta e l’accordo si avvicina

La stagione dei bianconeri sta procedendo nel migliore dei modi, la compagine di Massimiliano Allegri è l’unica che in qualche modo sta reggendo il passo dell’Inter capolista e a gennaio il mercato può riservare sorprese. Uno dei passaggi fondamentali riguarda il capitolo cessioni, con il giusto addio Cristiano Giuntoli e Giovanni Manna potrebbero avere a disposizione il tesoretto necessario per consegnare un rinforzo al tecnico livornese.

È chiaro come l’obiettivo della dirigenza bianconera sia quello di arrivare ad un centrocampista, con il pacchetto sulla mediana che rispetto alle previsioni estive ha perso due elementi come Paul Pogba e Nicolò Fagioli. Il tesoretto per mettere a segno il colpo, poi, potrebbe arrivare da uno dei gioielli che negli ultimi anni si sono messi in mostra con la maglia della Juventus. L’unico che quest’anno non sta riuscendo a riconfermarsi e sembra essere uscito dai radar di Allegri: si tratta di Samuel Iling Jr. Questa volta l’offerta dalla Premier League sembra essere quella giusta.

L’Aston Villa affonda il colpo e la Juve accetta: Iling Jr ai saluti

Come vi abbiamo raccontato sulle pagine di Calciomercato.it nelle scorse settimane, il primo candidato alla cessione in casa Juventus è Iling Jr e il passo d’addio potrebbe essere vicino.

Secondo quanto riportato dal tabloid inglese Football Insider, l’Aston Villa starebbe per presentare un’offerta da quasi 20 milioni di euro alla Vecchia Signora. La cifra è vicina a quella richiesta da Torino e potrebbe essere accettata, così l’ex Chelsea ritroverebbe la Premier League e partirebbe verso una nuova avventura.

La Juventus, dal canto suo, avrebbe a disposizione un tesoretto per fare mercato a gennaio e per poter consegnare ad Allegri un rinforzo significativo per la mediana. L’inglese classe 2003 è stato provato anche da interno di centrocampo, ma non ha convinto e l’addio sembra essere la soluzione più giusta per accontentare tutti. Iling Jr troverà così il campo e un progetto in cui può ricoprire un ruolo centrale, mentre la Juventus potrà fare mercato e rinforzare la rosa per mantenere vivo il sogno scudetto.