Juve, in arrivo offerte dalla Premier per Iling Jr: la richiesta di Giuntoli | CM.IT

La Juventus, nella settimana che porta alla sfida col Napoli lavora su più fronti. In campo, con mister Allegri, e dietro la scrivania, con la coppia Giuntoli e Manna concentrata sulla sessione invernale di mercato

Lo sguardo va su gennaio, finestra che vedrà la Juventus protagonista. La necessità numero uno è il centrocampo. In uscita, però, occhio alle sirene inglesi per Samuel Iling Junior.

Il 2024 si aprirà col mercato della sessione invernale. La Juventus è chiamata a recitare un ruolo da assoluta protagonista nel prossimo calciomercato. La necessità principale è quella di lavorare sul centrocampo. Le defezioni causate dalle squalifiche di Nicolò Fagioli – scommesse illegali – e di Paul Pogba – doping – non lasciano scelta nelle stanze della Continassa a Torino. Urge intervenire.

La linea mediana è sotto la lente di ingrandimento della squadra mercato bianconera guidata dal tandem Cristiano Giuntoli – Giovanni Manna. E’ scontato dire che arriverà, almeno, un centrocampista. E occhio anche alla possibilità di un inserimento anche sulla linea difensiva.

In uscita, invece, il nome maggiormente indiziato è quello di Samuel Iling-Junior. L’inglese classe 2003 è finito ai margini del progetto tecnico/tattico di mister Massimiliano Allegri ed è pronto a fare le valige.

Calciomercato Juventus, Samuel Iling-Junior verso la cessione: si cercano acquirenti in Premier League

La Juventus lavora in vista del mercato di gennaio, in entrata ma anche in uscita. Il primo nome dei partenti è quello di Iling Junior, molto apprezzato nella sua Inghilterra.

La Juventus vuole vendere Samuel Iling-Junior, giocatore non più impiegato da Max Allegri. Nel corso della stagione in essere, la 2023/24, il classe 2003 è sceso in campo solo i quattro occasioni, per un totale di 113′. Due di queste occasioni, corrispondono a spezzoni di partita nel corso delle prime gare contro Udinese e Bologna ad agosto, poi 45′ a settembre contro il Sassuolo, quindi 24′ contro il Cagliari un mese fa. Decisamente troppo poco.

Nel 3-5-2 bianconero evidentemente Allegri predilige giocatori più educati tatticamente, come Filip Kostic, e più propensi alla fase difensiva, come Andrea Cambiaso. Anche in zona offensiva, la Juventus ha altre soluzioni nelle rotazioni, che non prevedono l’inserimento del giovane nativo di Londra.

Ecco perchè la ‘Signora’ lavora per cedere il ragazzo. La valutazione oscilla tra i 15 e i 20 milioni di euro, i procuratori si stanno muovendo in Inghilterra per trovare offerte su queste cifre, data anche la scadenza del contratto di Samuel nel giugno del 2025. La cessione di Iling Jr in Premier League creerebbe un piccolo gruzzoletto che la Juventus può reinvestire alla ricerca degli innesti, col centrocampista come obiettivo numero uno.