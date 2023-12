PAGELLE e TABELLINO Inter-Lecce 2-0: Mkhitaryan tuttocampista, Arnautovic croce e delizia

Voti, pagelle e tabellino di Inter-Lecce, match del Meazza valido per la diciassettesima giornata del campionato di Serie A. Bisseck e Barella lanciano la capolista di Inzaghi

Inzaghi e l’Inter tornano subito a +4 sulla Juventus. I nerazzurri regolano per 2-0 la pratica Lecce e rispondono alla vittoria all’ora di pranzo dei rivali bianconeri nella corsa scudetto in campionato.

Il protagonista a sorpresa è Bisseck: prima centra il palo, poco dopo raccoglie l’assist di Calhanoglu e di testa supera Falcone per il primo gol con la maglia dell’Inter. Nella ripresa è Barella, sull’invenzione col tacco di Arnautovic, a blindare il successo per la capolista. Croce e delizia l’attaccante austriaco, che ha sciupato clamorosamente la rete del momentaneo vantaggio nella prima frazione. Le parate di Falcone non bastano al Lecce, Banda spaventa l’Inter ma rovina tutto con il rosso per proteste nel finale.

INTER

Sommer 6,5

Bisseck 8

Acerbi 7

Bastoni 6,5

Darmian 6

Barella 7 (89′ Frattesi SV)

Calhanoglu 6,5 (75′ Asllani 6)

Mkhitaryan 7,5 (89′ Klaassen SV)

Carlos Augusto 6 (84′ Pavard SV)

Thuram 6,5 (84′ Sanchez SV)

Arnautovic 6

Allenatore: Inzaghi 7 – Non è stato tutto in discesa. L’Inter si conferma però grande squadra anche senza capitan Lautaro: solida e compatta, colpisce al momento giusto nonostante qualche momento di sofferenza. Risponde al successo della Juve e si godrà una bella fetta di panettone sotto l’albero a +4 in vetta alla classifica.

TOP Inter: Bisseck 8 – Svettano il tedesco e Mkhitaryan nel pomeriggio di San Siro. Il difensore ex Aarhus è una piacevole conferma e timbra il primo gol in maglia nerazzurra. È il bomber che non ti aspetti e in altre due circostanze sfiora la doppietta. Affidabile e in continua crescita. Rivelazione.

FLOP Inter: Darmian 6 – Sufficiente la prova del pretoriano di Inzaghi, anche se soffre l’intraprendenza di Banda quando l’attaccante del Lecce gravita da quelle parti. Ha vissuto giornate migliori.

LECCE

Falcone 7

Gendrey 5,5 (86′ Venuti SV)

Pongracic 5,5

Baschirotto 5

Gallo 6

Gonzalez 4,5 (46′ Kaba 6)

Ramadani 5,5

Oudin 5,5 (86′ Sansone SV)

Strefezza 6 (65′ Rafia 6)

Piccoli 5,5 (73′ Krstovic 5,5)

Banda 5

Allenatore: D’Aversa 5,5 – In panchina c’è il vice Tarozzi vista la squalifica. Lui segue la gara dalla tribuna stampa e si arrabbia per alcuni errori grossolani dei suoi, pagati a caro prezzo dentro una prestazione nel complesso incoraggiante. Non sfigura a San Siro: non è certamente contro la capolista che il Lecce deve raccogliere punti per avvicinarsi alla salvezza.

TOP Lecce: Falcone 7 – Per la prestazione complessiva la palma del migliore del salentini sarebbe spettata a Banda, che rovina tutto però mandando a quel paese Mercenaro. Il portiere ospite si conferma comunque uno dei più promettenti del ruolo in Serie A e compie un intervento miracoloso a inizio gara su Arnautovic. Nel finale altre due parate da applausi su Pavard e Asllani.

FLOP Lecce: Gonzalez 4,5 – Subito ammonito, rischia grosso quando l’arbitro Mercenaro lo grazia non estraendo il secondo giallo per un evidente tocco di mano sulla ripartenza dell’Inter. In confusione per tutto il primo tempo, D’Aversa giustamente lo tira fiori all’intervallo per evitare guai peggiori. Incubo.

Arbitro Mercenaro 4

Il tabellino di Inter-Lecce: bomber Bisseck, Banda rovina tutto

INTER-LECCE 2-0

43′ Bisseck; 78′ Barella

Inter (3-5-2): Sommer; Bisseck, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella (89′ Frattesi), Calhanoglu (75′ Asllani), Mkhitaryan (89′ Klaassen), Carlos Augusto (84′ Pavard); Thuram (84′ Sanchez), Arnautovic. A disposizione: Audero, Di Gennaro, de Vrij, Stabile, Agoume, Sensi, Motta, Sarr. Allenatore: Inzaghi

Lecce (4-3-3): Falcone; Gendrey (86′ Venuti), Pongracic, Baschirotto, Gallo; Gonzalez (46′ Kaba), Ramadani, Oudin (86′ Sansone); Strefezza (65′ Rafia), Piccoli (73′ Krstovic), Banda. A disposizione: Brancolini, Samoojia, Dorgu, Smajlovic, Touba, Blin, Berisha, Faticanti. Allenatore: D’Aversa (in panchina Tarozzi)

Arbitro: Mercenaro (sez. Genova)

VAR: Maggioni

Ammoniti: Gonzalez (L), Calhanoglu (I), Piccoli (L), Pongracic (L)

Espulsi: Banda (L)

Note: recupero 3′ e 4′ ; spettatori 72.723