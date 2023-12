Il protagonista che non ti aspetti: Bisseck fa sorridere Marotta

Bisseck ha sbloccato nel primo tempo il match contro il Lecce: il difensore tedesco si conferma un acquisto azzeccato da parte della dirigenza dell’Inter

Primo centro con la maglia dell’Inter per Yann Bisseck. Stacco perfetto del difensore tedesco sulla punizione pennellata da Calhanoglu, che ha permesso ai nerazzurri di sbloccare nel primo tempo una partita non facile a San Siro contro il Lecce.

Bisseck si sta confermando una piacevole scoperta per Inzaghi e i tifosi nerazzurri: arrivato a fari spenti a Milano lo scorso luglio, l’ex Aarhus si sta ritagliando sempre più spazio e rispondendo presente alle chiamata del tecnico. Ultimo nelle gerarchie a inizio stagione nel reparto difensivo, il classe 2000 pian piano ha conquistato la fiducia del mister piacentino e contro il Lecce ha giocato la terza partita consecutiva tra campionato e Coppa Italia. Complessivamente sono 9 le presenze di Bisseck in stagione, cinque partendo da titolare. Il 23enne tedesco quest’oggi ha trovato la prima gioia da quando veste la casacca nerazzurra (in precedenza aveva preso anche un palo con una gran girata al volo) e non sta facendo rimpiangere Pavard, rientrato con il Bologna dopo il lungo stop per l’infortunio al ginocchio.

Bisseck in estate era stato prelevato dai danesi dell’Aarhus per circa 7 milioni di euro, firmando un contratto quinquennale fino al 2028 con l’Inter. Un acquisto azzeccato della dirigenza di Viale della Liberazione viste le prestazioni e l’età del giocatore, che ha ancora ora grossi margini di miglioramento e che in futuro si appresta a diventare un elemento sempre più prezioso per la squadra nerazzurra.