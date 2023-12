HIGHLIGHTS | Bisseck-Barella, l’Inter a più 4. Il Verona vince lo scontro salvezza

Successo per l’Inter che torna a più quattro sulla Juventus. Vittoria importante anche per il Verona nello scontro diretto con il Cagliari

In attesa di Roma Napoli, il sabato di Serie A metteva di fronte Inter Lecce e Verona Cagliari, due partite molto importanti per i rispettivi obiettivi di classifica. I nerazzurri, dopo la sconfitta in Coppa Italia con il Bologna, avevano bisogno dei tre punti per rispondere al successo della Juventus in casa del Frosinone e riportarsi a più quattro sui bianconeri. Il Lecce, quattro vittorie e un pareggio nelle ultime cinque partite, cercavano l’impresa a San Siro.

Scontro salvezza quello che metteva di fronte Verona e Cagliari con entrambe le squadre ad aver assolutamente bisogno di una vittoria per trascorrere Natale in tranquillità. Iniziamo dal match di San Siro dove i nerazzurri dovevano fare a meno di Lautaro: assenza decisamente pesante considerando l’importanza del giocatore sotto tutti gli aspetti. Partita complessa considerando l’ottima organizzazione del Lecce e la capacità di andare a chiudere tutte le linee di passaggio.

Primo tempo complesso con i nerazzurri bravi a sbloccare il match su palla inattiva. Su Calhanoglu è stato Bisseck di testa a battere il portiere avversario. Primo gol in campionato per il classe 2000 autore di una buonissima prestazione con anche una traversa colpita poco prima di trovare la rete del vantaggio. Nella ripresa ci ha pensato Barella a chiudere la partita su uno strepitoso assist di tacco di Arnautovic.

Vittoria fondamentale per i nerazzurri che tornano a più quattro dai bianconeri e portano a undici la distanza dal Milan. Non è stata la miglior prestazione da parte dell’Inter ma questa sera contavano i tre punti e sono arrivati. Il Lecce esce da San Siro con una buona prestazione ma il rammarico di non aver sfruttato le occasioni.

Verona, Ngonge decide lo scontro salvezza

Una partita delicatissima quella tra Verona e Cagliari con entrambe le squadre bisognose di punti salvezza. La svolta è arrivata nel secondo tempo quando Makoumbou ha commesso un fallo ingenuo ricevendo il secondo cartellino giallo. Episodio assolutamente decisivo anche perché un minuto dopo è arrivato il gol di Ngonge. Nel finale è arrivato il gol di Djuric che ha chiuso il match.

Rete che ha permesso al Verona di tornare alla vittoria che mancava dal ventisei agosto quando la squadra si impose due a uno sulla Roma. Tre punti importantissimi che portano i ragazzi di Baroni fuori dalla zona retrocessione. Cagliari che deve rimandare la prima vittoria esterna. I ragazzi di Ranieri restano al diciottesimo posto a quota tredici: è chiaro che l’espulsione, in un match così equilibrato, ha fatto tutta la differenza del mondo.

Ora sarà importante ripartire immediatamente anche perché la prossima giornata ci sarà un altro scontro diretto, in casa contro l’Empoli e sono vietati ulteriori passi falsi o la classifica rischia di complicarsi ulteriormente.

cco la classifica aggiornata della Serie A

CLASSIFICA SERIE A: Inter punti 44*; Juventus 40*; Milan 33*; Bologna 31*; Fiorentina 30* Napoli 27; Atalanta 26*; Roma 25; Lazio 24*; Torino 24*; Monza 21*; Lecce 20*; Frosinone 19*; Genoa 19*; Sassuolo* 16; Udinese 14*, Verona 14*, Cagliari 13*; Empoli* 12; Salernitana 9*