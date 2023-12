DIRETTA Serie A, Frosinone-Juventus | Formazioni UFFICIALI LIVE

Si apre il sabato, turno pre natalizio valido per la diciassettesima giornata del campionato di Serie A, con Frosinone-Juventus

Dopo il clamoroso 4-0 esterno rifilato al Napoli negli ottavi di finale di Coppa Italia, il Frosinone, per la diciassettesima giornata del campionato di Serie A, ospita la Juventus.

I gialloblu, guidati in panchina da Eusebio Di Francesco, nel precedente turno sono stati sconfitti per 2-1 sul campo del Lecce di Roberto D’Aversa, diretta concorrente per la salvezza. Veleggiano in classifica a quota 19 punti in classifica, con un buon margine sulla zona calda. Di contro, i bianconeri arrivano all’appuntamento dopo il pareggio esterno contro il Genoa di Alberto Gilardino, 1-1 che li ha spediti in a meno quattro dalla capolista Inter di Simone Inzaghi. Calciomercato.it vi offre la cronaca del match dello stadio ‘Benito Stirpe’ di Frosinone.

FORMAZIONI UFFICIALI FROSINONE-JUVENTUS

FROSINONE (3-5-2): TTurati; Monterisi, Romagnoli, Lusuardi; Lirola, Gelli, Barrenechea, Brescianini, Garritano; Soulé, Kaio Jorge. All. Di Francesco

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Alex Sandro, Bremer, Danilo; Cambiaso, McKennie, Locatelli, Rabiot, Kostic; Yilidz, Milik. All. Allegri

CLASSIFICA SERIE A:Inter punti 41; Juventus 37; Milan 32; Bologna 28; Napoli e Fiorentina 27; Atalanta 26; Roma 25; Lazio* 24; Torino 23; Monza 21; Lecce 20; Frosinone 19; Genoa 19*; Sassuolo* 16; Cagliari e Udinese 13; Empoli* 12; Verona 11; Salernitana 8

*una partita in più