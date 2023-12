DIRETTA Serie A, Roma-Napoli: segui la cronaca LIVE in tempo reale

Calciomercato.it vi offre il match dell’Olimpico’ tra la Roma di Mourinho e il Napoli di Mazzarri in tempo reale

La Roma ospita il Napoli nella Capitale nel posticipo che chiude la diciassettesima giornata del campionato di Serie A. Un big match dal profumo europeo che mette in palio punti pesanti per il quarto posto che sarà diretto dall’arbitro Colombo della sezione di Como.

Reduci dal pareggio interno contro la Fiorentina e dalla sconfitta esterna contro il Bologna che li hanno fatto ripiombare in ottava posizione, i giallorossi di José Mourinho vanno a caccia del primo successo stagione in uno scontro diretto tra formazioni che ambiscono alla Champions. Lo scopo è quello di centrare i tre punti per operare il sorpasso in classifica e presentarsi al meglio all’altra super sfida di sabato prossimo contro la Juventus. Gli azzurri di Walter Mazzarri, che invece vengono dal clamoroso ko 4-0 contro il Frosinone in Coppa Italia, puntano a rialzare subito la testa e a dare seguito alla vittoria in campionato contro il Cagliari. La partita sarà visibile in tv e in streaming su smartphone e tablet in esclusiva sulla app di Dazn. Un anno fa, su questo stesso campo, i partenopei si imposero con il punteggio di 1-0 grazie al gol messo a segno da Osimhen. Calciomercato.it vi offre il match dello stadio ‘Olimpico’ tra Roma e Napoli live in tempo reale.

Probabili formazioni Roma-Napoli

ROMA (3-5-2): Rui Patricio; Celik, Llorente, Ndicka; Kristensen, Cristante, Paredes, Pellegrini, Zalewski; El Shaarawy, Lukaku. All. Mourinho

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. All. Mazzarri

CLASSIFICA SERIE A: