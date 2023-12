De Laurentiis ci riprova: Osimhen come Mertens, la curiosità sul rinnovo

Osimhen come Dries Mertens: la curiosità sull’annuncio del rinnovo del contratto con il Napoli

Aurelio De Laurentiis aveva promesso ai tifosi del Napoli che la firma del prolungamento del contratto di Osimhen sarebbe arrivata entro Natale. Come un pacco da scartare sotto l’albero, magari alla vigilia o proprio nel giorno dedicato alla festività. Alla fine la stretta di mano con le foto di rito sono arrivate in anticipo di qualche ora.

L’agente del calciatore Roberto Calenda e il patron azzurro hanno trovato l’intesa sugli ultimissimi dettagli. Stando a quanto raccolto da Calciomercato.it, Victor Osimhen percepirà un ingaggio di 10 milioni a stagione più bonus. Ma quel che più è importante di questo rinnovo è chiaramente la clausola inserita, che oscilla tra i 120 e i 130 milioni di euro. Insomma, l’attaccante non solo diventa il giocatore più pagato del campionato, ma potrebbe anche diventare quello dalle cessione più remunerativa del calcio italiano.

In ogni caso, l’annuncio del rinnovo di Osimhen arriva a pochissime ore dall’impegno all’Olimpico contro la Roma. Non una casualità. Già un altro importante rinnovo fu firmato a Roma, a pochissime ore da una delicata partita contro la Juventus.

Insigne, Mertens e Osimhen: così De Laurentiis carica i suoi attaccanti prima dei match

Correva l’anno 2020. Il Covid aveva sospeso tutto, anche il campionato. Ma si stava per ritornare in campo, con tantissime incognite, soprattutto quelle legate ai contratti dei calciatori. Mertens ad inizio giugno era un calciatore in scadenza, con l’Inter pronta ad accaparrarselo a parametro zero.

Il Napoli riuscì con un guizzo in poche ore a stringere l’accordo con il calciatore, in un momento topico della stagione. Era il 17 giugno, pochi giorni prima la squadra di Gattuso aveva superato l’Inter in semifinale di Coppa Italia e quella sera a Roma si sarebbe dovuta disputare la finale contro la Juventus. Mertens firmò a pochissime ore dal fischio d’inizio. La gara terminò ai rigori con la vittoria della sesta Coppa Italia degli azzurri e Mertens poté finalmente festeggiare trofeo e rinnovo. Lui che pochi mesi prima era riuscito a superare il record di Maradona da miglior marcatore della storia del Napoli. Quella firma portò bene.

Tornando più indietro nel tempo, De Laurentiis annunciò un altro importante rinnovo, in un contesto delicatissimo della stagione del club partenopeo. Nel 2017, infatti, Lorenzo Insigne prolungò un giorno prima di un match, con tanto di conferenza stampa. Fu l’ultimo accordo tra l’ex capitano e il Napoli. L’indomani, la squadra di Sarri affrontò il Sassuolo e pareggio 2-2, concedendo un regalo alla Roma di Spalletti che dopo qualche giornata chiuse il discorso per il secondo posto in classifica.

E così, come Ciro Mertens, Osimhen firma il prolungamento del contratto (di un anno, fino al 2026), sempre a Roma, sempre prima di una partita delicatissima per il proseguo della stagione. L’attaccante nigeriano spererà di festeggiare questo accordo con una rete per trascinare il Napoli fuori dalla crisi e ricucire il distacco dal Milan, terzo in classifica.