Milan, finalmente il rinforzo per Pioli: è arrivato il via libera

Il Milan è alla ricerca del difensore: così può arrivare il centrale dalla Spagna per Stefano Pioli

E’ caccia al difensore in casa Milan. La squadra rossonera metterà le mani almeno su un centrale, per ovviare alle assenze pesanti di Malick Thiaw e Pierre Kalulu.

Come è noto, il tedesco ne avrà almeno fino a febbraio; il francese, invece, non rientrerà prima di marzo. Le condizioni di Simon Kjaer, rientrato contro il Monza, poi, non fanno dormire sonni tranquilli al Diavolo e non è così da escludere che siano due i difensori a varcare i cancelli di Milanello.

L’idea principale è quella di acquistare un giocatore di piede mancino e anche per questo è balzato in testa alle preferenze Lenglet. Nei prossimi giorni capiremo se l’affare sarà davvero possibile, ma nel frattempo si valutano altri nomi e non si esclude la possibilità di riportare alla base Matteo Gabbia. Il centrale italiano è volato in Spagna in estate per indossare la maglia del Villarreal, in prestito secco e potrebbe anticipare il suo ritorno di sei mesi. Serve chiaramente il via libera del club di Liga e un sostituto dell’italiano.

Calciomercato Milan, il Villarreal a caccia del difensore: idea Eric Bailly

Dalla Spagna arrivano buone notizie per il Milan. Secondo Cadena Ser, infatti, il Villarreal starebbe pensando ad acquistare un nuovo difensore e ci sarebbe già il prescelto.

Il ‘Sottomarino Giallo’ avrebbe messo gli occhi su Eric Bailly. Il difensore ivoriano, che si sta mettendo in mostra con la maglia del Besiktas, con cui ha collezionato otto presenze, per oltre cinquecento minuti giocati, può dunque lasciare la Turchia per trasferirsi in Spagna. Con il suo arrivo, per il Villarreal sarebbe più facile concedere il via libera per Matteo Gabbia.