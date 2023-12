Mazzarri, la strana scelta per ‘rispondere’ a Mourinho: si accende la vigilia di Roma-Napoli

La scelta particolare decisa dal Napoli e da Mazzarri prima del match contro la Roma: così gli azzurri ‘rispondono’ a Mourinho.

Nel giorno dell’antivigilia di Natale, Roma e Napoli andranno a concludere il quadro della 17a giornata di Serie A. Sarà un crocevia per entrambe. Vietato fallire. La distanza con la vetta è già abbondante e perdere contatto con il quarto posto può essere deleterio per il proseguo della stagione.

Il derby del Sole si infiamma sin dalla vigilia, con due scelte di comunicazioni ben diverse, opposte. Un po’ come in questo momento sono le filosofie di gioco delle due squadre. Da una il cinismo, la concretezza, la compattezza difensiva; dall’altra la ricerca di un’identità, del gioco, della manovra.

José Mourinho presenta oggi la partita in sala stampa, ma non sarà lo stesso per l’allenatore del Napoli: ecco svelato il motivo.

Napoli, niente conferenza per Mazzarri: il motivo

Niente conferenza stampa per Walter Mazzarri a poche ore dalla trasferta verso l’Olimpico. Nonostante Roma-Napoli sia una partita di cartello, che avrà un suo seguito anche all’estero, il tecnico azzurro non si presenterà alla stampa per parlare dei temi che anticipano la gara.

D’altronde, un po’ ci ha pensato Aurelio De Laurentiis rilasciando un’intervista al Corriere dello Sport. Non è entrato nei dettagli della gara, ma ha toccato diversi argomenti cari alla tifoseria azzurra. Innanzitutto, rassicura tutti sul rinnovo di Osimhen; più diplomatico – per certi versi – su Zielinski, col quale si tratta; e soprattutto ha scaricato Elmas, attualmente infortunato e pronto a legarsi al Lipsia con l’obiettivo di aumentare il suo minutaggio.

La decisione del Napoli di non mandare Walter Mazzarri in conferenza stampa, l’indomani dalla sentenza della Corte di Giustizia europea contro FIFA e UEFA e dalla presa di posizione del club in merito, è dettata dal match disputato contro il Frosinone in Coppa Italia. Il risultato non ha condizionato la scelta dirigenziale, ma dato che il mister ha avuto modo di parlare alla stampa subito dopo la partita al Maradona pochi giorni fa, è stato deciso di non mandarlo in conferenza per quest’occasione.

Mourinho, invece, alle 12:30 ha la conferenza pre-partita e inizierà già a gettare un po’ di pepe sulla sfida. Questa volta più accesa che mai: i tre punti hanno un peso specifico molto importante sia per la Roma, sia per il Napoli.