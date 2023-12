Osimhen e Zielinski, il doppio annuncio sui rinnovi

Napoli in campo con il Cagliari per tornare a vincere, in casa azzurra tengono banco i rinnovi di Osimhen e Zielinski: il doppio annuncio

Non può sbagliare il Napoli, che in campionato, dopo tre ko nelle ultime quattro, deve riprendere la sua corsa e rilanciarsi almeno in chiave zona Champions. Per farlo, al ‘Maradona’ contro il Cagliari, deve ritrovare la vittoria interna in Serie A che manca da quasi tre mesi.

Prima della sfida, a ‘DAZN’, ha parlato il ds Meluso: “Classifica e corsa Champions? Dobbiamo andare uno step dopo l’altro, senza guardare troppo in alto e rischiare di farci del male se cadiamo. La graduatoria la guarderemo più avanti”. Sulle vicende di mercato e sui rinnovi, invece: “I contratti di Zielinski e Osimhen? Escono molte notizie, ma noi lavoriamo sotto traccia e con grande riservatezza. Vedremo nelle prossime settimane”.