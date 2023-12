De Laurentiis è un vulcano: “Già venduto un centrocampista. Ecco quando dovevo cacciare Garcia”

Il tema Superlega e non solo: diversi i punti toccati dal presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis che annuncia una imminente cessione

Si avvicina la session invernale di calciomercato e il Napoli ha già definito una trattativa in uscita: lo ha annunciato il patron azzurro Aurelio De Laurentiis.

Nel corso di una lunga intervista concessa al Corriere dello Sport, il patron del Napoli Aurelio De Laurentiis si è soffermato su diversi aspetti. In primis quello relativo alla Superlega, “riabilitata” dopo la sentenza della Corte di giustizia europea che ADL definisce come un “cambiamento epocale”. A suo avviso “la posizione dominante di Uefa e Fifa, che oggi l’Europa censura, è servita a elargire bonus in cambio di consenso”.

Dunque, secondo l’imprenditore romano “chi ha governato fin qui da monopolista non ha compreso che il calcio è un’impresa e ha bisogno di fatturati crescenti”. In passato però De Laurentiis non prese parte al blitz della Superlega: “Non mi convinceva, lo dissi ad Andrea Agnelli. Mancava un avvicendamento di merito connesso al valore delle singole squadre”.

Superlega e non solo: De Laurentiis annuncia una cessione

Nel corso dell’intervista, Aurelio De Laurentiis ha toccato anche l’argomento mercato, annunciando la cessione del centrocampista macedone Elmas: “Già venduto”. Si tratta gi un giocatore “che vuole giocare sempre, non ha capito che si è titolari anche se non si fanno novanta minuti”.

Cessioni, ma non solo: in casa Napoli si attende il rinnovo di Osimhen: “L’ho detto e lo ripeto: siamo in dirittura d’arrivo”. ADL annuncia che il Napoli a gennaio farà “almeno tre operazioni”. Già, i campioni d’Italia dovranno “rinforzare la difesa con un centrale e con un terzino destro, per avere un rincalzo di Di Lorenzo”. E poi “prendere un centrocampista, forse due”.

Infine, De Laurentiis è tornato anche sull’argomento allenatore, svelando che ine state il primo che aveva contattato “era stato Thiago Motta. Non è che ci avessi visto male, eh? Ma lui non se l’è sentita. Poi sono andato su Luis Enrique, avevamo anche trovato un quasi accordo, ma poi ha detto di no, perché ambiva a guadagnare ancora di più. Ed è stata la volta di Nagelsmann. Ne ho consultati cinque o sei, non di più”.

Non manca una stoccata a Rudi Garcia: “Avrei dovuto fare un coup de théatre e dire: ve l’ho presentato, però adesso se ne va”. Questo il retroscena svelato: “Uno che arriva e dice: io non conosco il Napoli, non ho mai visto una partita… Avrei dovuto capire. E invece l’ho preso a ridere”. E su Zielinski, il patron azzurro ha confermato la trattativa con l’Inter anticipata da Calciomercato.it nelle scorse ore:”Stiamo parlando, ha detto che voleva rimanere a Napoli tutta la vita. Ma tra il dire e il fare c’è di mezzo che, essendo un polacco, del sole e del mare gli interessa fino a un certo punto. Forse è abituato maggiormente a certe nebbie”.