Milan, UFFICIALE: Pobega si sta operando in Finlandia

Le ultime Milan news riguardano l’infortunio di Pobega. Il centrocampista di Pioli si sta operando adesso in Finlandia

Tommaso Pobega finisce sotto i ferri. In questi istanti il centrocampista del Milan è in Finlandia per sottoporsi ad operazione chirurgica lesione del retto femorale che si inserisce nell’anca sinistra.

Uscito al minuto 24 per infortunio nell’ultimo match casalingo di Serie A contro il Monza, Pobega ha deciso di ricorrere all’intervento chirurgico di comune accordo con lo staff medico rossonero. Il tecnico Stefano Pioli dovrà fare a meno del 24enne centrocampista nativo di Trieste per circa due mesi. Per il Milan si tratta già del ventinovesimo infortunio in questa stagione. Possibile che il club meneghino decida di tornare sul mercato a gennaio per cercare un sostituto nel reparto mediano, specie qualora decidesse di cedere Rade Krunic al Fenerbahce.