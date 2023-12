Inter, allarme Barella: tripla minaccia

Il futuro di Nicolò Barella torna di attualità. Si lavora sul rinnovo del centrocampista nerazzurro che ha molti estimatori all’estero

L’Inter prosegue a gonfie vele il proprio percorso stagionale con il primato in campionato specchio dell’enorme crescita manifestata dalla squadra di Simone Inzaghi.

I nerazzurri sono quindi in uno stato di forma importante, e vorranno chiudere al meglio il 2023 per arrivare più che carichi che mai al nuovo anno, con l’obiettivo scudetto ben saldo in mente. Intanto Marotta e Ausilio sono al lavoro su diversi prolungamenti contrattuali, tra i quali spicca anche quello di un centrocampista di grande importanza per Inzaghi. Si tratta di Nicolò Barella, per il quale si lavora su un rinnovo rispetto all’attuale accordo in essere per il 2026.

L’obiettivo è quello di prolungare il tutto fino al 2028 passando ad un ingaggio più elevato da circa 6 milioni più bonus. Un modo per blindare ulteriormente il centrocampista italiano che tanto piace anche all’estero ed in particolare in Premier League. Esclusa invece l’ipotesi Real Madrid dall’intervento del giornalista di Marca Manuel Angel Lara ai microfoni di Tv Play.

Calciomercato Inter, Barella tra rinnovo e Premier: tripla minaccia inglese

A dispetto dell’esclusione dell’ipotesi madrilena non mancano però papabili proposte dall’Inghilterra, con le sirene della Premier League che potrebbero accendersi su Barella.

L’Inter dal canto suo vuole trattenere il centrocampista nerazzurro con un rinnovo, ma secondo quanto riferito da ‘Fichajes.net’ tutto potrebbe anche andare a vuoto qualora squadre come Newcastle, Liverpool o Chelsea, le tre candidate a provarci, riuscissero a convincerlo a cedere al fascino del campionato inglese.

I nerazzurro però vorrebbero porre fine ad ogni tipo di speculazione e rumors sul futuro di Barella siglando il rinnovo fino al 2028. Dalla Premier però la forza economica ed il fascino di squadre come Chelsea, Newcastle e soprattutto Liverpool potrebbe farsi pressante. La tripla minaccia che potrebbe mettere i bastoni tra le ruote ai nerazzurri.