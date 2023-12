Dragusin da record: non era mai successo prima

Il Genoa si gode il suo Dragusin: i numeri da record del difensore centrale fanno impazzire i tifosi, non ci era mai riuscito prima.

È una stagione d’oro per Radu Dragusin, con il difensore classe 2002 che sta facendo qualcosa di davvero straordinario con la maglia del Grifone. Tantissimi club ormai seguono da vicino l’ex centrale della Juventus, anche se nelle ultime ore il Tottenham sembra essere in pole position per portare in Inghilterra un ragazzo che, in Serie A, ha raggiunto un traguardo davvero molto importante.

In pochi, infatti, insieme a lui ci sono riusciti: stiamo infatti parlando dei minuti giocati, con il serbo che è uno dei pochissimi privilegiati ad avere giocato il 100% dei minuti, senza mai essere sostituito, sempre partendo da titolare. 1440 minuti, un traguardo davvero importante che certifica non solo il suo talento, ma anche e soprattutto la fiducia che il tecnico Alberto Gilardino ha nei suoi confronti, facendolo diventare un vero e proprio perno della retroguardia dei liguri.

Genoa, record Dragusin in Serie A: i numeri

Dragusin detiene il record di minuti giocati in Serie A quest’anno: 1440 minuti, tutti quelli a sua disposizione, un primato che condivide con altri stakanovisti come Di Lorenzo del Napoli, Luperto dell’Empoli, Perez dell’Udinese e Cristante della Roma, tutti a quota 1440 minuti giocati, senza nemmeno una sostituzione.

Un risultato davvero molto importante per tutti, ma in particolar modo per l’ex giocatore della Salernitana che, in pochissimo tempo, è diventato il desiderio numero uno di tantissime squadre, pronte a versare nelle casse dei liguri cifre davvero importanti pur di avere in rosa il centrale difensivo, che ha ancora enormi margini di miglioramento, come ha già dimostrato quest’anno.

Il Tottenham sembra essere in prima fila, ma attenzione al Brighton di De Zerbi ed al Milan, sempre alla finestra e che seguono tutta la situazione molto attentamente.