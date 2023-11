Dragusin, rinnovo con il Genoa ai dettagli. Per il futuro, Milan e Premier all’erta | CM.IT

Le prestazioni di Dragusin con il Genoa non passano inosservate: le ultime di Calciomercato.it sul rinnovo, il Milan osserva e prepara le sue mosse

Un gol pesantissimo, venerdì sera, per rilanciare il Genoa e metterlo per il momento a +5 sulla zona retrocessione. Contro il Verona, ha deciso Dragusin, che si sta imponendo tra le colonne dei rossoblù e non a caso la società intende blindarlo.

Siamo ormai ai dettagli, come appreso da Calciomercato.it, per il rinnovo del suo contratto fino al 2027. Ma il tutto non esclude che il suo futuro possa essere lontano da Genova. A Tv Play, l’agente di Dragusin aveva raccontato del suo desiderio di giocare un giorno in Premier League. Opzione che rimane valida, con il Brighton di Roberto De Zerbi che lo sta seguendo con grande interesse. Ma attenzione anche al Milan, che su di lui vanta un interessamento di vecchia data. I rossoneri potrebbero preparare una mossa d’anticipo per bruciare le altre big intenzionate a mettere le mani su di lui. In particolare, il Diavolo potrebbe proporre una formula che includa cash e giocatori da girare al Genoa a gennaio, lasciando, però, il difensore in rossoblù fino a giugno. Come spiegato sempre da Manea, agente di Dragusin, la sua valutazione al momento non è inferiore ai 30 milioni di euro.