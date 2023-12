Dragusin, Tottenham in pole: la posizione del Genoa | CM.IT

Dragusin corteggiato ma il Genoa prova a resistere: le ultime indiscrezioni raccolte da Calciomercato.it sul difensore rossoblù

Protagonista fin qui di un’ottima stagione con la maglia del Genoa, Radu Dragusin è diventato un nome ambito sul calciomercato.

Nelle ultime ore sono emerse indiscrezioni su una possibile offerta da trenta milioni di euro provenienti da Atalanta e Tottenham. Stando a quanto raccolto da Calciomercato.it, il Genoa a gennaio vorrebbe evitare la cessione del calciatore, ma davanti a certe cifre il club ligure dovrà per forza di cose sedersi a parlare.

Al momento, sempre secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, gli Spurs sono in pole per l’acquisto di Dragusin, avvantaggiato anche dal desiderio – mai nascosto – del giocatore di giocare in Premier League. L’Atalanta è abbastanza indietro nella corsa al 21enne ex Juventus, anche se per il Tottenham c’è da considerare anche la concorrenza interna.

Come raccontato nelle scorse settimane, infatti, anche il Brighton di De Zerbi ha mostrato interesse per il difensore rumeno che piace anche al Milan.

Calciomercato Genoa, Tottenham in pole per Dragusin

Vedremo nelle prossime settimane se il Tottenham presenterà al Genoa l’offerta giusta per dare il via libera alla cessione di Dragusin o se arriverà la proposta da parte di qualche altro club.

La situazione al momento è quella che vi abbiamo raccontato: con gli Spurs in pole, l’Atalanta interessata e il Genoa che vorrebbe trattenere Dragusin fino al termine della stagione ma che davanti a certe cifre non potrà che sedersi a trattare.