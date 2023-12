Squadra cancellata, UFFICIALE: tutti svincolati

Finisce l’avventura del club: società considerata inattiva e svincolo automatico per tutti i calciatori tesserati

Arriva la nota ufficiale dell’autorità competente: scatta lo svincolo automatico per tutti i calciatori che si trovavano sotto contratto con il club.

Un terremoto scuote il mondo del calcio dilettantistico. È di queste ore la notizia del ritiro dell’Asd Club Tarquinia Calcio 1929 dal campionato di Seconda Categoria del Lazio. La comunicazione ufficiale è arrivata nelle scorse ore da parte del Comitato Regionale Lazio.

Il comitato, infatti, preso atto del provvedimento riportato nel comunicato ufficiale numero 183 del dello scorso 14 dicembre, ha reso noto che l’Asd Club Tarquinia Calcio 1929 ha comunicato la cessazione della propria attività sportiva e – dunque – si è ritirata dal campionato di competenza.

Seconda Categoria Lazio, club si ritira: tutti svincolati

La società è stata così dichiarata inattiva ed i calciatori per la stessa tutti i tesserati sono stati svincolati d’autorità a far data dalla pubblicazione del Comunicato Ufficiale arrivato nelle scorse ore, secondo quanto previsto dall’articolo 110 delle Noif.

Oltre al ritiro della storica società laziale, il Comitato Regionale ha comminato al club una multa di 1000 euro, ma non solo. Tutte le partite finora disputate dalla società in questa stagione non avranno valore, e dunque la classifica verrà rimodulata senza tenere conto dei risultati delle gare della società rinunciataria. Infine, tutte le squadre che avrebbero dovuto incontrare la menzionata società osserveranno un turno di riposo.

Un’altra brutta pagina per il calcio dilettantistico italiano e per il movimento nazionale in generale che perde un’altra storica società del calcio laziale, andando a penalizzare la passione dei tifosi e la corretta prosecuzione della stagione che ora rischia di essere definitivamente falsata vista l’esclusione della società a campionato in corso dopo diverse partite giocate e che ora verranno di fatto cancellate dalla storia del calcio dopo ben novantaquattro anni di storia dell’Asd Tarquinia Calcio i cui tifosi, nei giorni scorsi, hanno già omaggiato la storia del club con una manifestazione pubblica.