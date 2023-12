Juve, si complica l’obiettivo per il centrocampo: “Non piace ad Allegri”

La Juventus ha bisogno di rinforzare il proprio centrocampo ma uno degli obiettivi sembra complicarsi. Il giocatore non piace ad Allegri

Nell’ultimo turno di campionato è arrivato un pareggio che ha rallentato il passo della Juventus verso lo scudetto; i bianconeri sono scivolati a meno quattro dall’Inter capolista che sta tenendo un ritmo a dir poco perfetto. Allegri può contare su una rosa di qualità anche se, per restare a contatto con la vetta, sarà importante intervenire sul mercato nella prossima sessione invernale.

Tra i reparti da rinforzare troviamo, per forza di cose, il centrocampo dove la coperta è decisamente troppo corta a causa delle situazioni extracalcistiche che hanno coinvolto Pogba e Fagioli. Le soluzioni ad Allegri non mancano (Cambiaso può fare la mezzala) ma è chiaro come un nuovo innesto possa solo far bene in vista della seconda parte di stagione.

Diversi i giocatori monitorati tra cui Kalvin Phillips sul quale sembra esserci un cauto ottimismo per la chiusura dell’operazione in favore dei bianconeri. Il classe 1995, in forza al Manchester City, non rientra nel progetto tecnico di Guardiola e proprio per questo non è da escludere una sua cessione già a gennaio.

Diverso il parere espresso da Stefano Salandin; il giornalista di Tuttosport è intervenuto a TvPlay ed ha sottolineato: “Phillips conviene dal punto di vista economico ma dal punto di vista tecnico Allegri vuole una mezzala di qualità”.

Juve e Milan su Zirkzee: occhio alla Premier League

Dal punto di vista offensivo la Juventus potrebbe decidere di intervenire per regalare ad Allegri una risorsa in più. Tra i giocatori che piacciono occhio a Zirkzee, centravanti in forza al Bologna e che sta disputando una stagione di assoluto valore con l’obiettivo di trascinare i rossoblù verso una storica qualificazione alla prossima Champions League.

Sulla questione Zirkzee è intervenuto Stefano Salandin: “Piace tantissimo alla Juve ma le cifre sono complicate” per poi continuare: “Il suo nome è segnato sull’agenda di Giuntoli così come quello di Boniface ma anche in questo caso il cartellino è caro”. L’attaccante del Bologna piace anche ai rossoneri a cui serve rinforzare il proprio attacco considerando le situazioni Giroud (non più giovanissimo) e Jovic che non sta convincendo pienamente.

“Il Milan non penso spenderà 40 milioni di euro per Zirkzee sia per progetto che per il bilancio. La pista Premier è più attendibile”. Le prestazioni del centravanti dei rossoblù non stanno passando inosservate e un giocatore come lui potrebbe essere fondamentale per diverse squadre del massimo campionato inglese.

Non è da escludere che, nella prossima sessione estiva di mercato, possa esserci una vera e propria asta per Zirkzee con le italiane indietro rispetto ad altre pretendenti a causa delle richieste, alte, da parte del Bologna.