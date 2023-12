Rescissione e via libera al Milan: gratis a gennaio

Appena cinque presenze in questa prima parte di stagione, il club è pronto a liquidarlo nella prossima sessione invernale. Occasione di mercato per il Milan

Nel mercato di gennaio, ormai alle porte, la priorità del Milan sarà la difesa, ovvero il reparto più martoriato dagli infortuni. I rossoneri hanno in pugno Miranda per giugno a zero, come confermato dal presidente del Betis, ma potrebbero decidere di anticipare l’arrivo dello spagnolo.

L’operazione per il calciatore scuola Barcellona può essere ‘finanziata’ con la cessione di Krunic, per il quale è atteso il ritorno alla carica del Fenerbahce col quale il bosniaco ha da tempo un accordo.

Ventiquattranni il 18 gennaio, Miranda è in grado di fare sia il centrale che il laterale sinistro. Andrebbe a rivestire, insomma, anche il ruolo di Theo Hernandez fin qui ricoperto dal giovane Bartesaghi.

Restando in tema difesa e in tema Milan, come scritto da Calciomercato.it risulta che Moncada e soci si siano mossi in queste settimane anche per Kiwior, centrale polacco pure lui mancino ma in forza all’Arsenal. La quale è stata però netta: a tutti i club che hanno mostrato interesse per l’ex Spezia, ha risposto picche.

Nessun prestito, il classe 2000 rimane a Londra almeno fino al termine della stagione.

Per Kiwior hanno chiesto info anche altre società di Serie A, vedi Roma e Napoli. Probabilmente il suo nome tornerà in orbita italiana già a giugno, a meno che nelle settimane a venire i ‘Gunners’ cambino idea aprendo a una sua partenza nella finestra di riparazione.

Per la difesa del Milan è meno ‘caldo’, ma attuale, anche il nome di Lenglet che è ai margini dell’Aston Villa di Emery, la grande sorpresa della Premier di quest’anno. I ‘Villans’ sono terzi, a punto dalla vetta occupata dall’Arsenal.

Milan, ‘occasione’ Lenglet: il difensore pronto a salutare l’Aston Villa a gennaio

Sono appena 5, tutte per giunta in Conference League, le presenze collezionate dal francese. Un totale di 450′, l’addio al club di Birmingham è praticamente scontato. Secondo ‘Footballinsider247’ a gennaio potrebbe essere risolto il contratto di prestito col Barcellona, ancora proprietario del cartellino. C’è un contratto che scade nel 2026.

Il ventottenne è fuori dai piani dei blaugrana, per cui il suo ritorno in Catalogna sarebbe solo virtuale. Il Barça cercherebbe subito di ripiazzarlo altrove, anche di nuovo con la formula del prestito. Per il Milan potrebbe quindi rappresentare un’occasione a costo zero, al netto dello stipendio che per la seconda metà della stagione sarebbe di circa 3 milioni netti. Il club del presidente Laporta potrebbe contribuire al pagamento di parte di esso