De Laurentiis, che disastro: 17 calciatori penalizzati

Napoli disastroso e De Laurentiis osserva tutti gli effetti negativi: ben 17 calciatori azzurri penalizzati dal pessimo andamento.

Mal di Scudetto per il Napoli, entrato in crisi di risultati e ha dovuto rimediare con un cambio tecnico nel corso della stagione, dopo l’ennesima debacle in casa contro l’Empoli.

Le cose non sono migliorate con Mazzarri, già a 4 sconfitte in sette partite. E anche i calciatori subiscono il periodo negativo con prestazioni sottotono, nervosismo in campo (come si è visto in Coppa Italia con Osimhen e i suoi compagni) e diminuzione del proprio valore di mercato.

Infatti, stando al portale Transfermarkt, le nuove valutazioni dei cartellini dei giocatori del Napoli vedono una clamorosa modifica delle cifre, ma in negativo. Con la gestione Spalletti, dall’autunno allo Scudetto, quasi tutti i calciatori hanno notato gonfiare il proprio cartellino. Non si può dire la stessa cosa dopo l’inaspettato successo in campionato della scorsa stagione. E persino il nuovo acquisto Lindstrom, scarsamente utilizzato, è sceso di valore.

Da Meret a Osimhen: ecco quanto vale oggi il Napoli

De Laurentiis deve cambiare assolutamente rotta, altrimenti diventerà un problema anche vendere i calciatori. La dirigenza è arrivata al punto di salutare Elmas, pronto ad andarsene al Lipsia per circa 25 milioni di euro. Così, il club iscriverà su bilancio un’importantissima e fruttuosa plusvalenza.

Intanto, le valutazioni di 3/4 della rosa azzurra sono diminuite di parecchio. Prima del sorteggio di Champions League, secondo Transfermarkt, il Napoli valeva poco sotto i 600 milioni di euro, calcolando i cartellini dei calciatori. Ora, invece, vale 534 milioni di euro.

Tutti i titolari pagano dazio. Da Meret, sceso da 18 a 15 milioni, fino ad Osimhen, valutato 10 milioni in meno. Anche l’involuzione di Kvaratskhelia è stata penalizzata dal portale, passando da 85 a 80 milioni di euro. Scendono Di Lorenzo, Anguissa, Lobotka, Rrahmani, tutti autori di una stagione sottotono. L’unico che si salva è Politano, che anche in campo sta dimostrando di essere pronto anche in vista dell’Europeo in Germania in programma la prossima estate. Il suo valore resta intatto e fisso a 15 milioni.

Le svalutazioni dei cartellini sono significative e allarmano la società partenopea. A gennaio sarà necessario intervenire per migliorare la rosa e lasciar partire chi non ha più nulla da dare con questa maglia. Mazzarri ha bisogno di allenare giocatori stimolati per riuscire a conquistare l’obiettivo minimo di quest’anno: un posto nella nuova Champions League.