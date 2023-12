Napoli-Barcellona 3.0: Xavi batte Mazzarri per trecento milioni

Per la terza volta, il Napoli sfida in una fase ad eliminazione diretta il Barcellona: La differenza tra le rose è abissale.

L’urna di Nyon è stata poco benevola nei confronti delle italiane. Il Napoli ritrova per la terza volta nel giro di pochi anni il Barcellona. Una sfida nel segno di Diego Armando Maradona, ex di entrambe le formazioni. E questa volta, la trasferta degli azzurri non sarà al Camp Nou, in ristrutturazione e pronto solo nella prossima stagione. Si giocherà al Montjuic.

La differenza tra le due rose, almeno dal punto di vista economico, sembra poter essere abissale. Il Barcellona infatti ha diversi calciatori in rosa che, secondo Transfermarkt, hanno un valore poco sotto i 100 milioni di euro. Il cartellino più elevato è rappresentato da Pedri, talento spagnolo che sarà super protagonista anche all’Europeo. Non ci sarà, invece, Gavi. Il 19enne, stellina della Nazionale, vale 90 milioni per il portale (la sua clausola è di un miliardo di euro), ma è infortunato e non sarà a disposizione neppure del ct de la Fuente per l’Europeo.

Barcellona per il Napoli: ecco i calciatori più costosi

Il valore della rosa del Barcellona secondo Transfermarkt è di 862 milioni di euro. Superiore a quello del Napoli di quasi 300 milioni di euro (587 mln). Come detto, il cartellino che fa schizzare il valore della formazione di Xavi è quello di Pedri (100 milioni), ma anche quello di De Jong (90 mln), Araujo (70 mln), Raphina (60 mln), Koundé (60 mln).

Da sottolineare come negli anni il valore di Joao Felix, ora in forza al Barcellona, sia diminuito di colpo. Valeva 100 milioni appena esploso tra il 2018 e il 2019, poi le sue prestazioni sono state un po’ al di sotto delle aspettative, fino a scende all’attuale valutazione di 40 milioni di euro.

Il Napoli, invece, ha due giocatori su tutti che portano il valore della rosa ad essere superiore a mezzo miliardo. I fari saranno puntati tutti su Victor Osimhen, il più costoso della sfida, con il valore del cartellino superiore ai 100 milioni (la sua clausola del nuovo contratto che firmerà si aggirerà sui 130-140 milioni). E come dimenticare Kvaratskhelia. Il georgiano, secondo Transfermarkt vale 85 milioni di euro. Per il Napoli attualmente non ha mercato e non ha prezzo. Possibile che ADL lo valuterà ben oltre i 100 milioni. Gli altri calciatori, il cui cartellino è di medio-alto valore, sono Lobotka e Anguissa: entrambi 40 milioni di euro.

Chiaramente, entrambe le formazioni potrebbero subire delle modifiche nel corso del mercato invernale, specialmente il Napoli. Infatti, i dirigenti andranno a puntellare alcuni reparti in sofferenza, cercando di rafforzare il centrocampo con una mezzala vice-Anguissa (lascerà l’Italia per la Coppa d’Africa) e un terzino destro in caso di cessione di Zanoli.