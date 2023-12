Milan, nome nuovo per gennaio: arriva dal Barcellona

Il Milan sta pensando a come rinforzare la rosa in vista del mercato invernale. L’ultima idea, per i rossoneri, arriva dal Barcellona

Nell’ultima giornata di Champions, il Milan si è imposto due a uno in rimonta in casa del Newcastle. Un successo che ha lasciato l’amaro in bocca dal momento che i rossoneri, complice il pari tra Dortmund e PSG, sono retrocessi in Europa League. La sensazione che si potesse fare di più, specialmente nei primi centottanta minuti è tantissima ma ora non bisogna perdersi nei rimpianti.

I ragazzi di Pioli devono guardare avanti e ad una competizione da affrontare nel migliore dei modi perché Giroud e compagni hanno la possibilità di arrivare fino in fono. In attesa di scoprire quale sarà l’avversario ai sedicesimi di finale, la società sta pensando a come rinforzare la rosa a disposizione del tecnico in vista del prossimo mercato invernale.

Tra i reparti attenzionati occhio alla difesa dove è fondamentale un nuovo innesto considerando come, nelle ultime partite, Pioli è stato costretto a schierare Theo Hernandez centrale visto la sola presenza di Tomori come difensore di ruolo. Una vera e propria emergenza che la società proverà a risolvere a gennaio. Diversi i nomi sul tavolo e, stando a quanto riporta il giornalista Ekrem Konur, l’ultima idea è quella di fare un tentativo per Lenglet.

Il difensore, in forza all’Aston Villa ma di proprietà del Barcellona, ha giocato solo in Conference mentre il suo minutaggio in Premier è ancora fermo a zero. Situazione che può essere di aiuto ai rossoneri. Il classe 1995 però è una seconda scelta.

Milan, Lenglet il piano B: la prima scelta è Kiwior

Portare un difensore centrale alla corte di Pioli: è questo il piano della società rossonera in vista del mercato invernale e la prima scelta si chiama Jakub Kiwior. Il difensore, in forza all’Arsenal, non sta vivendo una stagione poi così positiva: dodici presenze tra tutte le competizioni per un totale di 565 minuti.

Il centrale conosce molto bene il campionato italiano e non avrebbe problemi ad inserirsi in un contesto come la Serie A. Difensore forte fisicamente, abile in fase di impostazione e duttile tatticamente dal momento che può essere impiegato anche nel ruolo di terzino sinistro.

Contratto in scadenza nel 2028, l’operazione è possibile con la formula del prestito. Il suo eventuale arrivo farebbe particolarmente comodo alla rosa di Pioli e aiuterebbe l’allenatore nella seconda parte di stagione. La società sta lavorando per regalare al tecnico un rinforzo necessario nel mercato invernale.