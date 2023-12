Cessione Elmas, la plusvalenza per il Napoli è spaventosa

Eljif Elmas potrebbe lasciare il Napoli presto: ecco perché il club dalla sua partenza potrebbe registrare una plusvalenza importante.

Sono ore febbricitanti in casa Napoli, perché si avvicina il mercato invernale. Mazzarri qualche settimana fa ha dichiarato in sala stampa che avrebbe poi tirato le somme con la società al termine del 2023, per fare eventualmente richieste di acquisti nella sessione di gennaio.

Oltre al centrocampista difensivo su cui il Napoli sta lavorando per rafforzare il suo centrocampo, i dirigenti sarebbero pronti anche ad acquistare un sostituto di Zanoli (se andrà al Genoa in prestito) e un nuovo difensore centrale. Ma il calciomercato in entrata potrebbe subire delle grosse variazioni anche in base a quante saranno le uscite.

Su questo fronte, Elmas spingerebbe per la partenza, visto lo scarso minutaggio ottenuto fino a questo momento tra Garcia e Mazzarri. Il macedone vorrebbe stabilità e continuità, che il Napoli in realtà non ha mai offerto, sin da quando è stato prelevato dal Fenerbahce nel 2019.

Elmas accostato al Lipsia: quanto guadagnerebbe il Napoli

I rumors di mercato vedono il Lipsia favorito all’ingaggio di Eljif Elmas. Il Napoli acquistò il calciatore nel 2019 dal Fenerbahce per una cifra poco superiore ai 16 milioni di euro. Il club ha ammortizzato il costo del cartellino del giocatore nel corso degli anni, fino ad arrivare all’ammortamento del 70-80% del valore complessivo di Elmas.

In altre parole, se il Lipsia dovesse acquistare il centrocampista per 25 milioni di euro, la plusvalenza da calcolare a bilancio deve tener conto degli ammortamenti: il Napoli registrerebbe a bilancio oltre 20 milioni di plusvalenza.

Insomma, l’affare sarebbe ghiotto per il club azzurro, che potrà poi investire gli incassi della cessione in altri nuovi acquisti per il centrocampo. E sul bilancio, si segnerà un importantissimo segno positivo.