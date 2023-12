Napoli, un centrocampista per gennaio: il profilo del vice Anguissa | ESCLUSIVO

Il Napoli è attivo sul mercato: 3-4 profili sul taccuino per sostituire Anguissa impegnato in Coppa d’Africa. Nomi top secret

Nona peggior difesa della Serie A. Dopo 14 giornate il dato è allarmante. Il Napoli cerca un centrocampista con quelle caratteristiche difensive che possa dare ancora maggiore sostanza alla fase difensiva.

Tra l’altro, Zambo Anguissa non ci sarà per un mese, per giocare, come Victor Osimhen, la Coppa d’Africa. Osimhen, però, ha Raspadori e Simeone che scalpitano alle sue spalle. Alternative di prima portata. Anzi, si fa tanta difficoltà a definirle alternative.

La sostituzione di Anguissa non è così semplice. Elmas e soprattutto l’acquisto estivo Jens Cajuste hanno dimostrato di avere altre peculiarità. Si buttano nello spazio, cercano l’anticipo: la copertura degli spazi, però, è un aspetto che non viene garantito.

Napoli, diversi profili per il vice-Anguissa

Questo il motivo per il quale, si cerca un centrocampista che possa esser di supporto a Lobotka e Zielinski.

Secondo quanto appreso da Calciomercato.it, ci sono 3-4 profili seguiti. Difficile fare nomi al momento: il Napoli cerca di lavorare sotto traccia per evitare che si possano alzare prezzi e trovarsi concorrenti indesiderati.

Il ds Meluso ed il capo scouting Micheli sono al lavoro, ovviamente sotto l’egida del presidente De Laurentiis.

La ricerca di un nuovo mediano da mettere a disposizione di Walter Mazzarri è considerato aspetto assolutamente prioritario nelle strategie del Napoli per il mercato di gennaio.