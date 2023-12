Yildiz in Serie A: affare doppio con la Juve

Frosinone e Juventus potrebbero fare altri affare dopo Soulé e Kaio Jorge. Sul piatto diversi giocatori tra cui Yildiz

Contro il Lecce, nell’ultima giornata di campionato, il Frosinone ha perso due a uno nei minuti finali. La vittoria manca da tre turni e la prossima partita sarà contro la Juventus. I ragazzi di Di Francesco però possono essere soddisfatti per la posizione di classifica: i diciannove punti, con il più sette sulla zona retrocessione, consentono una relativa tranquillità in vista del proseguo della stagione.

Fino a questo momento, il Frosinone sta disputando un campionato decisamente positiva e gran parte del merito va al proprio tecnico: Di Francesco è riuscito ad imporre, fin dal primo istante, una filosofia di gioco offensiva con la squadra che prova a fare la partita indipendentemente dall’avversario. Tra i grandi protagonisti della squadra troviamo Soulé; l’attaccante, in prestito dalla Juventus, ha trovato la sua dimensione e il suo contributo è fondamentale per raggiungere il grande obiettivo stagionale, la salvezza.

Sul futuro di Soulé si è espresso Momblano a Juventibus con termini piuttosto chiari: “Il Frosinone ha dato disponibilità a rilasciare Soulé alla Juve. Sul talento occhio non solo a Southampton e Brighton ma anche all’Atletico Madrid”. La prossima sessione estiva di mercato dunque potrebbe vedere una sorta di asta per il classe 2003 che sta dimostrando le sue qualità all’interno di una stagione fondamentale in vista del futuro.

Abbiamo parlato di Soulé ma l’asse tra Frosinone e Juventus potrebbe vedere, tra i protagonisti, altri due giocatori. Momblano infatti ha sottolineato: “Il Frosinone ha chiesto Yildiz alla Juventus e questo apre un nuovo scenario” per poi continuare: “Il club è ottimista per arrivare a Huijsen ma si è proposto di prendere in prestito anche Yildiz”.

Frosinone, continua l’asse con la Juve: si ragiona su due calciatori

Sul centrocampista possibile che il percorso sia lo stesso di quello che sta facendo Soulé nel corso di questa stagione e, a tal proposito, Momblano ha continuato: “Il Frosinone pensa di poter essere il trampolino per Yildiz qualora il classe 2005 avesse bisogno di giocare”.

L’asse tra Juventus e Frosinone è sempre più caldo e, nel prossimo futuro, potrebbe portare alla corte di Di Francesco altri due giovani con l’obiettivo di farli crescere e permettere loro di dimostrare le proprie qualità in una squadra dove giocatori con le caratteristiche di Huijsen e Yildiz possono avere un ruolo fondamentale. Ricordiamo come anche Kaio Jorge sia in prestito dalla Juve e l’attaccante, nell’ultimo turno di campionato, ha trovato il suo primo gol su calcio di rigore.