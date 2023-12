Napoli-Frosinone probabili formazioni: Mazzarri ne cambia 9, Cheddira titolare

Le probabili formazioni di Napoli-Frosinone, partita valida per gli ottavi di finale della Coppa Italia 2023-2024: Mazzarri rivoluziona la squadra

Torna la Coppa Italia ed è il turno anche del Napoli, che scende in campo al Maradona dopo la clamorosa eliminazione della scorsa stagione per mano della Cremonese. L’unico neo della stagione perfetta degli azzurri nell’anno dello Scudetto, ormai un lontano ricordo.

Data la falsa partenza in campionato, gli uomini di Mazzarri dovranno onorare la competizione, tentando di proseguire più a lungo possibile nel torneo. Per questo primo turno, però, il tecnico toscano è pronto ad un larghissimo turnover, che potrebbe portare a ben 9 cambi rispetto alla formazione vista contro il Cagliari.

Dall’altra parte ci sarà un Frosinone agguerrito, che vorrà risultare proprio la grande sorpresa della competizione. Eliminare i partenopei al Maradona varrebbe un boost incredibile anche in termini di fiducia per la Serie A, dove i ciociari navigano a metà classifica.

Napoli-Frosinone, le probabili formazioni della partita

Il primissimo cambio di Mazzarri, come anticipato già nelle scorse settimane in conferenza stampa, sarà tra i pali, con Gollini che prenderà il posto di Meret. Riposo anche per capitan Di Lorenzo, che fin qui non ha saltato ancora un minuto in campionato. Al suo posto ci sarà un partente Zanoli.

In mezzo al campo, senza Elmas ed Anguissa, spazio a Gaetano e Cajuste, con Demme che potrebbe prendere il posto di Lobotka. L’attacco sarà rivoluzionato, con Lindstrom che dovrebbe trovare una maglia da titolare, al fianco di Simeone e con Raspadori a sinistra.

Di seguito le probabili formazioni:

NAPOLI (4-3-3): Gollini; Zanoli, Ostigard, Natan, Mario Rui; Cajuste, Demme, Gaetano; Lindstrom, Simeone, Raspadori. All: Mazzarri

FROSINONE (4-3-3): Cerofolini; Garritano, Okoli, Romagnoli, Lirola; Bourabia, Barrenechea, Harroui; Baez, Cheddira, Caso. All. Di Francesco.

Napoli-Frosinone, dove vederla in tv

La sfida tra Napoli e Frosinone, valida per gli ottavi di Coppa Italia ed in programma oggi, 19 dicembre, dalle ore 21, sarà trasmessa in chiaro su Canale 5. Sarà possibile assistere alla partita anche sull’app di Mediaset Play sui propri smartphone o tablet.

I prossimi impegni di Napoli e Frosinone

Sono due le sfide che attendono il Napoli prima della fine del 2023 e la più ostica e sicuramente quella in programma il prossimo 23 dicembre in casa della Roma. Gli azzurri sono poi attesi nuovamente al Maradona contro il Monza il 29 dicembre.

Doppio incrocio durissimo, invece, per il Frosinone di Eusebio Di Francesco, chiamato ad affrontare prima la Juventus nel lunch match della 17a giornata, e poi la Lazio nell’ultimo turno del 2023 della nostra Serie A.