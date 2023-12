Mourinho, futuro in bilico: “Così serve un altro allenatore”

Il futuro di Mourinho non è ancora chiaro, ma con le sue ultime parole ha chiesto un cambio di rotta che per alcuni necessita proprio di un cambio in panchina

Il futuro della Roma e di Jose Mourinho è sempre più in bilico. Le parole dello Special One dopo la partita di Bologna hanno contribuito a mettere ulteriore pepe a tutto l’ambiente. Il portoghese ha dichiarato ai quattro venti che la sua volontà è quella di restare in giallorosso. Ma i Friedkin sono ancora freddi sulla questione rinnovo, non hanno deciso e non sembra abbiano intenzione di farlo a breve. La proprietà vorrebbe avere più garanzie dal punto di vista dei risultati e delle prospettive di questa stagione. In sostanza, qualcosa in più si capirà dopo il play-off di Europa League e soprattutto dopo questo tour de force di scontri diretti.

Soprattutto Mourinho ha anche parlato di progetto giovani come possibile, forse unica strada per una sostenibilità anche se a lungo termine. Che però, almeno sulla carta, cozza un po’ con la storia del portoghese e suscita non pochi dubbi. Come li ha espressi Gianluca Piacentini, giornalista de ‘Il Corriere della Sera’, in diretta su Tv Play: “A Bologna Mourinho ci ha fatto vedere delle scelte abbastanza rivedibili. A livello tattico il Bologna ha meritato di vincere senza mai rischiare nulla. Tutto ciò però è passato in secondo piano con Mourinho che nel post partita ha rivolto l’attenzione pubblica sulla questione permanenza. Già in passato aveva rivendicato alcuni esordi dei ragazzi giovani, ma da estimatore di José posso dire che se la formazione giallorossa vorrà ripartire da un progetto giovani dovrà affidare la panchina a un altro tipo di allenatore“.

Roma, Piacentini su Mourinho: “Sembra che abbia scaricato la squadra, ma la stagione è lunga”

Allo stato attuale la classifica della Roma non è buonissima, ma neanche da buttare. I capitolini sono un po’ sulle montagne russe, ottavi ma comunque a 3 punti dal quarto posto. La squadra però in trasferta continua a fare una fatica tremenda e le dichiarazioni spesso contri i giocatori non aiutano.

Piacentini analizza così: “Mi sembra che Mourinho abbia scaricato la squadra perché affermare che è meglio puntare su giovani di prospettiva che su giocatori più pronti ma che non hanno margini di miglioramento, come Spinazzola, Renato Sanches, Pellegrini, va in quella direzione. Però c’è da dire che questi calciatori sono stati voluti dallo stesso allenatore che ha indirizzato il mercato in questo senso. Se lui dice che vuole fare mercato sui giovani e poi prende profili più esperti con contratti di 3-4 anni poi non si può, dopo un mese, tornare a parlare di ‘mercatino Roma’. In ogni caso c’è ancora una stagione da giocare visto che siamo a metà”.