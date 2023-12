Doppio verdetto in diretta: “Mourinho da scudetto, non voglio Ancelotti”

Un doppio verdetto importante quello espresso in diretta e che ha visto, tra i protagonisti, sia Mourinho sia Ancelotti

La Roma nell’ultimo turno di campionato ha perso due a zero contro il Bologna in uno scontro diretto per il quarto posto. Giallorossi dominati dal primo all’ultimo minuto sotto tutti i punti di vista e questo rappresenta un problema non da poco considerando soprattutto i prossimi impegni che vedranno Lukaku e compagni affrontare Napoli, Juventus, Atalanta e Milan più il probabile derby di Coppa Italia qualora la squadra dovesse riuscire ad eliminare la Cremonese.

Sarà un mese decisivo per la Roma e anche per il futuro di Mourinho; il tecnico portoghese, dopo il match contro il Bologna, ha espresso la volontà di restare ad allenare i giallorossi ma la sensazione è che tutto dipenda dai risultati che la squadra otterrà nelle prossime sfide. I tifosi giallorossi hanno espresso più volte il loro pensiero sul tecnico e la speranza è che il matrimonio tra Mourinho e la squadra possa continuare.

Una vicenda che, ultimamente, sta portando diverse opinioni. L’ultima è quella di Paulo Sergio. L’ex giocatore della Roma è intervenuto ai microfoni di TvPlay e il suo parere è stato piuttosto chiaro: “Un allenatore deve restare per un po’ in una squadra e se dovesse restare potrebbe allestire una squadra da scudetto”. Dichiarazioni importanti nei confronti di un tecnico che, molto probabilmente, si giocherà la propria permanenza a Roma nel prossimo mese.

Paulo Sergio e il Brasile: no ad Ancelotti

L’ex attaccante della Roma ha indossato anche la maglia brasiliana e il futuro del Brasile, a livello di guida tecnica, è uno dei temi che sta tenendo banco negli ultimi tempi. Il futuro allenatore della nazionale potrebbe essere Ancelotti, attualmente alla guida del Real Madrid e con la possibilità di accettare una sfida tanto stimolante quanto complicata.

In attesa di capire quale sarà il futuro di Ancelotti, sul tecnico e la sua possibilità di sedersi sulla panchina del Brasile si è espresso, in maniera piuttosto diretta, Paulo Sergio. “Non mi piacerebbe sulla panchina del Brasile, ci sono tanti allenatori brasiliani che potrebbero fare bene”

La nazionale verdeoro non sta attraversando un momento positivo: un pareggio e tre sconfitte nelle ultime quattro partite e attuale sesto posto nelle qualificazioni al prossimo Mondiale. La presenza del Brasile, alla competizione del 2026, non sembra essere in discussione considerando le partite ancora da affrontare ma è chiaro che serve cambiare passo dopo una prima parte di qualificazioni decisamente negativa.