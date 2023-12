DIRETTA Coppa Italia, Napoli-Frosinone: formazioni UFFICIALI LIVE

Calciomercato.it vi offre il match del ‘Maradona’ tra il Napoli di Mazzarri e il Frosinone di Di Francesco in tempo reale

Il Napoli ospita il Frosinone in una gara valida come terzo ottavo di finale di Coppa Italia. Una sfida di sola andata che in caso di parità al 90esimo andrà avanti con i tempi supplementari ed eventualmente i calci di rigore che sarà diretta dall’arbitro Abisso della sezione di Palermo.

Da una parte gli azzurri di Walter Mazzarri, reduci dalla vittoria casalinga contro il Cagliari che li ha riportati ad un punto dalla zona Champions, fanno il loro esordio in questa competizione. L’obiettivo è quello di provare a rivincere il trofeo quattro stagioni dopo l’ultima volta, visto che lo scudetto sembra ormai irraggiungibile. Dall’altra parte i gialloazzurri di Eusebio Di Francesco, che invece vengono dal ko contro il Lecce, sono arrivati a questo appuntamento dopo aver eliminato nei turni precedenti prima il Pisa e poi il Torino. La partita sarà visibile in tv in chiaro su Canale 5, ma anche in streaming su smartphone e tablet sulla app di Mediaset Infinity. In Serie A, in terra ciociara, i partenopei allora allenati da Rudi Garcia si imposero con il risultato di 3-1 in rimonta con la doppietta di Osimhen e il gol di Politano dopo il rigore di Harroui. Calciomercato.it vi offre il match del ‘Maradona’ tra Napoli e Frosinone live in tempo reale.

Formazioni ufficiali Napoli-Frosinone

NAPOLI (4-3-3): Gollini; Zanoli, Ostigard, Natan, Mario Rui; Cajuste, Demme, Gaetano; Raspadori, Simeone, Lindstrom. All. Mazzarri

FROSINONE (3-5-2): Cerofolini; Okoli, Monterisi, Lusuardi; Kvernadze, Bourabia, Barrenechea, Brescianini, Garritano; Cheddira, Caso. All. Di Francesco