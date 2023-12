Di Francesco: “Grande Frosinone a Napoli, partita preparata in due giorni”

Di Francesco in conferenza: “Contento di non aver preso gol, ma soprattutto di averne fatti 4. Il Frosinone ha lasciato pochissimo al Napoli”

Giudizio su Lusuardi e sulla gara: “Abbiamo giocato con un sistema nuovo, preparato in due giorni, e senza terzini. Lusuardi ha fatto un grande esordio. I giocatori hanno mantenuto i principi. Abbiamo rischiato pochissimo e creando tante occasioni. Complimenti ai ragazzi per quello che hanno fatto a Napoli”

Secondo tempo? “Ho fatto una sola modifica, facendo entrare un terzino titolare. Garritano ha fatto una gran partita e ci ha aiutato tanto non avendo terzini”

Porta inviolata. “Contento di non averne presi, ma soprattutto di averne fatti 4. Oggi siamo stati bravi a far male all’avversario. Oggi questi ragazzi devono partire da un presupposto: fare il massimo in Coppa e fare il massimo per la salvezza. Devono impegnarsi per il Frosinone come se fosse loro”