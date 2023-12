Arriva la conferma: “Due attaccanti via dalla Juventus”

La Juventus porterebbe rivoluzionare il proprio attacco: l’annuncio sulle mosse nel reparto offensivo del club bianconero

La Juventus in pressing su Kalvin Phillips a centrocampo, con Giuntoli e Allegri che valutano però anche altre piste per rinforzare la mediana bianconera.

Il nazionale inglese, in uscita dal Manchester City, per costi e fattibilità sarebbe al momento l’operazione più vantaggiosa per la ‘Vecchia Signora’ senza appesantire le casse societarie. Il sogno di Giuntoli in alternativa si chiama Koopmeiners, anche se resta molto complicato strappare già a gennaio l’olandese all’Atalanta. Stessa situazione per Samardzic e Colpani, con il Monza che per quest’ultimo per bocca del Ceo Galliani ha chiuso le porte a un’eventuale cessione a gennaio. La Juve potrebbe provarci comunque, magari mettendo sul piatto Miretti che al momento non sta convincendo alla corte di Allegri: “Mi sembra un affare strano, ad oggi ci guadagnerebbe di più Allegri. Adesso mi sembra un’affare solo per la Juventus“, ha sottolineato il giornalista Gianni Visnadi sulle frequenze di ‘Radio Radio’.

Calciomercato Juventus, da Vlahovic a Kean: nessuno è incedibile

Il collega Furio Focolari aggiunge: “Miretti è un po’ sottovalutato, dall’ottavo posto in giù nel nostro campionato giocherebbe in qualsiasi squadra. Farebbe il titolare in dodici squadre su venti in Serie A. Evidentemente ha bisogno di crescere, ma è un bel prospetto. Colpani è forte forte, però mi domando dove giocherebbe nella Juve di Allegri”.

Infine Tony Damascelli, sempre intervenendo a ‘Radio Radio’, fa il punto sulle operazioni in uscita della Juventus: “Miretti ha bisogno di giocare. Andrà altrove, questo oggi lo posso garantire. La Juve deve vendere uno o due attaccanti“. Non è un mistero che la posizione di Dusan Vlahovic resti in bilico per la prossima estate, specialmente se il serbo non dovesse rinnovare il contratto con la ‘Vecchia Signora’. L’ex Fiorentina ha una valutazione tra i 70 e gli 80 milioni di euro, ma nessuno del reparto avanzato figura nella lista degli incedibili. La Juventus rifletterà anche sul futuro di Chiesa (prezzo intorno ai 60 milioni e come il ‘gemello’ Vlahovic in trattativa per il prolungamento), Kean (35), Milik (15) e del baby Yildiz (40) in caso di offerte irrinunciabili tanto per citare il Dt Giuntoli.