Annuncio UFFICIALE: salta l’Europeo

Annunciata un’assenza pesantissima in vista degli Europei di Germania in programma la prossima estate

Sono numerosi gli infortuni di natura traumatica che in questa prima metà di stagione hanno messo ko alcuni dei migliori calciatori in circolazione. Tra gli ultimi, ad esempio, quello di David Alaba che nei giorni scorsi ha riportato la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro.

Una vera e propria maledizione per Carlo Ancelotti che in questa stagione, per lo stesso infortunio, ha già perso Courtois e Militao. Per quanto riguarda il portiere, come ammesso dallo stesso nel corso di un’intervista concessa sulle pagine di ‘Sporza’, il recupero procede bene e il rientro in campo potrebbe addirittura essere anticipato al prossimo maggio.

Nonostante l’ottimismo, però, l’estremo difensore belga ha annunciato in ogni caso la sua assenza dalla prossima coppa europea: “A causa di questo infortunio, per me non ci sarà nessun Europeo. Per prima cosa devo recuperare al 100% ed è meglio non ipotizzare delle date. Se avrò fortuna, potrò giocare qualche partita a maggio. Ma non potrò mai essere pronto al 100% per un grande torneo come l’Europeo”.

Courtois rimarrà comunque a disposizione della Nazionale Belga e sarà pronto ad appoggiarla anche da semplice tifoso per il prossimo Europeo: “Credo sia meglio ammettere con sincerità questa cosa a tutta la Nazionale. Non sarò in porta all’80%, anche perché abbiamo altri ottimi portieri. Lascio il mio onore da parte e sarò di sostegno a giugno. Speriamo di poter vincere un titolo europeo”.