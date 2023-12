Legamento crociato ko: mazzata ufficiale prima del sorteggio

Grave infortunio al legamento del ginocchio: stagione finita, arriva l’ufficialità prima del sorteggio degli ottavi di Champions League

Vittoria amara per il Real Madrid al ‘Bernabeu’ contro il Villarreal nel posticipo della diciassettesima giornata di Liga. David Alaba va KO e rischia seriamente di aver terminato in anticipo la sua stagione.

Il difensore austriaco ha subito un brutto infortunio al ginocchio sinistro al termine del primo tempo: dai primi responsi, arrivati subito dopo la fine del match, si tratta di rottura e lesione del legamento crociato anteriore. Lungo stop (almeno sei mesi) per l’ex Bayern Monaco e stagione praticamente finita per l’alfiere di Ancelotti. Per Alaba a serio rischio anche la partecipazione all’Europeo in Germania della prossima estate. Un grosso guaio per il Real Madrid e Carlo Ancelotti, con l’allenatore italiano che già deve rinunciare per lo stesso infortunio sempre in difesa a Militao e Courtois tra i pali.

Real e Ancelotti sul mercato: assalto a Scalvini dopo il KO di Alaba

A questo punto i ‘Blancos’ necessitano di un rinforzo nel reparto difensivo a gennaio per placare l’emergenza e sistemare il reparto.

Come riporta il quotidiano ‘AS’ sono tre i profili sotto la lente d’ingrandimento della dirigenza merengue e uno porta alla nostra Serie A. Si tratta di Giorgio Scalvini, che ha un prezzo più abbordabile rispetto a Gonçalo Inàcio e Antonio Silva. Il gioiello dell’Atalanta ha una valutazione tra i 40 e i 50 milioni di euro, con la ‘Dea’ che potrebbe lasciarlo partire se arrivasse un assegno irrinunciabile nel mercato invernale. Più complicato invece l’assalto del Real Madrid a Gonçalo Inàcio e Antonio Silva: il primo ha una clausola da 60 milioni nel contratto con lo Sporting Club Portugal, mentre il secondo da 100 milioni col Benfica.