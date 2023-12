DIRETTA Sorteggio ottavi Champions: le avversarie di Inter, Napoli e Lazio LIVE

La diretta live del sorteggio degli ottavi di finale di Champions League con le avversarie di Inter, Napoli e Lazio

Ci siamo. Inter, Napoli e Lazio scoprono le loro avverrsarie agli ottavi di finale di Champions League. Alle ore 12 va in scena il sorteggio a Nyon, nella sede della Uefa in Svizzera. Chiusa la scorsa settimana la fase a gironi, si passa ora a quella a eliminazione diretta che partirà ovviamente nel 2024. L’andata degli ottavi il 13-14 febbraio e il 20-21 febbraio mentre il ritorno il 5-6 marzo e il 12-13 marzo. La finale è il 1 giugno 2024 a Wembley.

Tutte e tre le italiane ancora in corsa, col Milan terzo classificato e ‘retrocesso’ in Europa League, sono arrivate seconde nei loro rispettivi gironi. Questo vuol dire che l’accoppiamento sarà sicuramente molto duro, con il rischio che sia addirittura proibitivo. Le otto vincitrici dei gironi nella prima urna sono teste di serie, le otto seconde nell’altra urna sono non teste di serie. Dalle 12 in diretta su Calciomercato.it e tutti i canali social, oltre al live su Tv Play dove commenteremo live tutti i match, gli accoppiamenti degli ottavi di finale di Champions League. Gli ultimi di questo genere, visto che dalla prossima stagione 2024/25 entrerà in campo la nuova Champions con il nuovo format e il maxi-girone.

Nella prima urna ci sono: Arsenal, Atletico Madrid, Barcellona, Bayern Monaco, Borussia Dortmund, Manchester City, Real Madrid e Real Sociedad. Queste squadre vengono accoppiate quindi con le non teste di serie: Copenaghen, Inter, Lazio, Lipsia, Napoli, PSG, Porto e PSV Eindhoven.

Sorteggio ottavi Champions League: le avversarie di Inter, Napoli e Lazio

Sostanzialmente due i paletti: niente derby, quindi non è possibile uno scontro tra squadre della stessa nazione e federazione. E inoltre non si può affrontare nuovamente la squadra già affrontata ai gironi.

LIVE

11.30 – Trenta minuti all’inizio dei sorteggi degli ottavi di Champions a Nyon.

Le possibili avversarie dell’Inter: Arsenal, Atletico Madrid, Barcellona, Bayern Monaco, Borussia Dortmund, Manchester City e Real Madrid.

Le possibili avversarie del Napoli: Arsenal, Atletico Madrid, Barcellona, Bayern Monaco, Borussia Dortmund, Manchester City e Real Sociedad.

Le possibili avversarie della Lazio: Arsenal, Barcellona, Bayern Monaco, Borussia Dortmund, Manchester City, Real Madrid e Real Sociedad.