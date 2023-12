Sorteggi Champions, Europa League e Conference: la guida completa

La guida completa ai sorteggi di Champions League, Europa League e Conference League: regolamento, date e possibili avversarie di Inter, Napoli, Lazio, Milan e Roma

Archiviata (quasi) la 16esima giornata di Serie A, alle 12 di oggi lunedì 18 dicembre c’è il sorteggio della fase a eliminazione diretta delle tre competizioni continentali. Prima la Champions League con gli ottavi, poi gli spareggi di Europa League e Conference League. In totale sono sette le italiane impegnate nelle coppe: Inter, Napoli, Lazio, Milan, Roma, Atalanta e Fiorentina. Gli accoppiamenti si scopriranno direttamente a Nyon, in Svizzera, presso la sede della Uefa. Atalanta e Fiorentina non saranno interessate, in quanto già qualificate agli ottavi. Potrete seguire tutto sul sito di calciomercato.it e sui suoi canali social. Ricordiamo inoltre che saranno gli ultimi sorteggi di questo tipo per le competizioni europee: dalla prossima stagione 2024/25, infatti, avrà inizio la nuova Champions League con il format totalmente rinnovato e il maxi-girone.

Sorteggio ottavi Champions: regolamento, date e possibili avversarie di Inter, Lazio e Napoli

Al sorteggio degli ottavi di finale di Champions League partecipano in totale sedici squadre, le prime due classificate di ogni girone: tre le italiane – Inter, Napoli e Lazio – con il Milan che è ‘retrocesso’ in Europa League. Le vincitrici dei gruppi sono teste di serie, le seconde – ovvero tutte le italiane – non saranno teste di serie per cui affronteranno le prime classificate. Questo si traduce in un sorteggio quasi sicuramente complicatissimo, in alcuni casi proibitivo, per le nostre rappresentanti. Nella prima urna ci sono: Arsenal, Atletico Madrid, Barcellona, Bayern Monaco, Borussia Dortmund, Manchester City, Real Madrid e Real Sociedad. Queste squadre saranno accoppiate quindi con le non teste di serie: Copenaghen, Inter, Lazio, Lipsia, Napoli, PSG, Porto e PSV Eindhoven.

Sostanzialmente due i paletti: niente derby, quindi non è possibile uno scontro tra squadre della stessa nazione e federazione. Per l’Italia in ogni caso non sarebbe stato possibile in quanto tutte e tre fanno parte della stessa urna. E inoltre non si può affrontare nuovamente la squadra già affrontata ai gironi. Il che toglie, per tutte e tre le italiane, automaticamente un’avversaria che da otto scendono a sette. Le date gli ottavi di finale sono: l’andata il 13-14 febbraio e il 20-21 febbraio mentre il ritorno il 5-6 marzo e il 12-13 marzo. La finale è il 1 giugno 2024 a Wembley. Alla luce di questo,

Le possibili avversarie dell’Inter: Arsenal, Atletico Madrid, Barcellona, Bayern Monaco, Borussia Dortmund, Manchester City e Real Madrid.

Le possibili avversarie del Napoli: Arsenal, Atletico Madrid, Barcellona, Bayern Monaco, Borussia Dortmund, Manchester City e Real Sociedad.

Le possibili avversarie della Lazio: Arsenal, Barcellona, Bayern Monaco, Borussia Dortmund, Manchester City, Real Madrid e Real Sociedad.

Sorteggio playoff Europa League e Conference League: regolamento, date e possibili avversarie di Milan, Roma, Atalanta e Fiorentina

A seguire, alle ore 13, ci saranno ovviamente anche i sorteggi di Europa League e Conference League che vedono protagoniste altre due italiane: Milan e Roma visto che Atalanta e Fiorentina – come prime dei loro gironi – sono già agli ottavi. A Nyon si decidono infatti gli accoppiamenti degli spareggi, o playoff, per accedere agli ottavi di finale della competizione. Partiamo dall’Europa League: al sorteggio partecipano 16 squadre: le otto seconde classificate nella fase a gironi di Europa League (teste di serie con il ritorno in casa, tra cui la Roma) e le otto terze classificate nella fase a gironi di Champions League (non teste di serie, con il ritorno in trasferta, tra cui il Milan).

Che ovviamente giocheranno contro. Le vincitrici degli otto spareggi avanzano agli ottavi di Europa League a marzo, dove troveranno le otto vincitrici dei gironi che sono già qualificate. Le teste di serie sono queste: Friburgo, Marsiglia, Qarabag, Rennes, Roma, Sparta Praga, Sporting CP e Tolosa. E affronteranno le non teste di serie che arrivano dalla Champions League: Benfica, Braga, Feyenoord, Galatasaray, Lens, Milan, Shakhtar Donetsk e Young Boys. Nessuna potrà affrontare una squadra della stessa federazione, per cui niente derby tra Roma e Milan. L’andata degli spareggi è il 15 febbraio, il ritorno il 22 febbraio. Le vincenti degli otto playoff raggiungeranno le otto vincitrici dei gironi di Europa League agli ottavi di finale, da sorteggiarsi il 23 febbraio. La finale è in programma il 22 maggio a Dublino. Alla luce di questo,

Le possibili avversarie della Roma: Benfica, Braga, Feyenoord, Galatasaray, Lens, Shakhtar Donetsk e Young Boys.

Le possibili avversarie del Milan: Friburgo, Marsiglia, Qarabag, Rennes, Sparta Praga, Sporting CP e Tolosa.

Alle 14 toccherà poi al sorteggio degli spareggi di Conference League, che non vede italiane impegnate con la Fiorentina già qualificata agli ottavi. Nelle due urne le teste di serie, ovvero le seconde classificate dei gironi di Conference, e le non teste di serie ovvero le terze classificate dei gironi di Europa League.

Teste di serie: Slovan Bratislava, Gent, Dinamo Zagabria, Bodo/Glimt, Legia Varsavia, Ferencvaros, Eintracht Francoforte e Ludogorets.

Non teste di serie: Olympiacos, Ajax, Betis, Sturm Graz, Union Saint-Gilloise, Maccabi Haifa, Servette e Molde.