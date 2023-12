Addio dopo il gol: lascia la Juve per i campioni

Si avvicina la sessione invernale di calciomercato e per la Juventus ci sarà molto lavoro da fare, anche con qualche uscita a sorpresa

Potrebbe esserci qualche movimento in più del previsto per la Juventus in vista della prossima sessione invernale di calciomercato.

Saranno diversi gli obiettivi che la Juventus proverà a portare a termine nel corso della prossima sessione invernale di calciomercato. In primo luogo, rinforzare il centrocampo in virtù delle lunghe squalifiche di Paul Pogba e Nicolò Fagioli per le note vicende relative a doping e scommesse illegali. Da non escludere a priori anche l’ingaggio di un attaccante e magari un innesto anche nel reparto arretrato visto che la Juventus punta a giocarsi le sue chance in campionato e cercherà di vincere anche la Coppa Italia.

Movimenti in entrata, ma non solo. Il lavoro del direttore tecnico bianconero Cristiano Giuntoli sarà incentrato anche sui movimenti in uscita, con molti calciatori a caccia di una nuova occasione in vista della seconda parte della stagione. Tra questi potrebbe esserci anche Kaio Jorge, attaccante brasiliano classe 2002 attualmente in forza al Frosinone e a segno nella partita persa dai ciociari sul campo del Lecce nell’anticipo del sabato. Girato ai giallazzurri in estate con la formula del prestito secco, durante la sessione invernale di trasferimenti potrebbe cambiare casacca e anche campionato.

Calciomercato Juventus, ipotesi Brasile per Kaio Jorge

Sono diversi i club italiani e non solo che da tempo si sono messi sulle tracce dell’attaccante nativo di Olinda, quest’anno sceso in campo otto volte agli ordini di mister Eusebio Di Francesco tra campionato e Coppa Italia.

In particolar modo, sulle tracce dell’attaccante verdeoro ci sarebbero anche alcune squadre del suo Paese, tra queste il Palmeiras. E come riportato da Ekrem Konur su X, i Verdão sarebbero pronti ad avviare le trattative per arrivare a un accordo con la Juventus per il prestito del giovane attaccante carioca che potrebbe così tornare in patria per farsi le ossa avendo un contratto fino al 30 giugno 2026 con i bianconeri.