HIGHLIGHTS | Turati ‘tradisce’ Di Francesco: doppio regalo e il Lecce ringrazia

Il Lecce piega il Frosinone per 2-1 nel match delle 15: giornataccia per Turati, beffato due volte sul suo palo

Provano a superarsi fino alla fine, Lecce e Frosinone e la spuntano, sul filo di lana, i pugliesi. Le squadre di D’Aversa e Di Francesco confermano il loro buono stato di salute, ma pesano i due errori di Turati sulle reti di Piccoli e Ramadani.

Partono meglio i padroni di casa, che la sbloccano con Piccoli, che sorprende sul primo palo rasoterra un Turati disattento. Il Frosinone si getta in avanti alla ricerca del pareggio, Falcone deve salvare due volte su Brescianini e su Soulè. I ciociari reclamano due volte un calcio di rigore: in entrambi i casi Zufferli tramite il Var inverte la sua decisione iniziale. Niente fallo su Brescianini, che anzi commette sfondamento in attacco, c’è invece il penalty per il contatto su Monterisi non ravvisato in diretta. Dal dischetto, Kaio Jorge infila Falcone con un destro angolatissimo, per il suo primo gol in Serie A. Il Lecce non ci sta e con Banda semina ripetutamente il panico, ma l’esterno leccese pecca di precisione al momento della conclusione.

Nella ripresa, il batti e ribatti continua. Strefezza chiama Turati a una grande parata, il Frosinone ha due ottime occasioni con Kaio Jorge e Soulè ma le spreca. Poi è Piccoli ad avere per due volte la palla buona sul destro, sparando alto da dentro l’area. Replica Harroui, con un sinistro che sfila vicinissimo al palo. Negli ultimi minuti ci crede di più il Lecce: Turati disinnesca un rasoterra insidioso di piccoli, ma poi, su una botta dai 25 metri di Ramadani leggermente deviata, la combina di nuovo grossa. Il Lecce torna a vincere dopo tre mesi e sorpassa i rivali odierni anche in classifica, issandosi a quota 20.

LECCE-FROSINONE 2-1 – 11′ Piccoli (L), 33′ Kaio Jorge rig. (F), 89′ Ramadani (L)

CLASSIFICA SERIE A: Inter 38 punti; Juventus* 37; Milan 29; Roma e Bologna 25; Napoli e Fiorentina 24; Atalanta 23; Monza e Lazio 21; Torino e Lecce* 20; Frosinone* 19; Genoa* 16; Sassuolo 15; Cagliari 13; Udinese e Empoli 12; Verona 11; Salernitana 8

*una partita in più

