Mondiale per club, ora è UFFICIALE: Juve favorita, scelto il ranking per la qualificazione

La FIFA ha sciolto finalmente i suoi ultimi dubbi: deciso quale sarà il ranking di riferimento per la qualificazione al Mondiale per club.

Dal 2025 il Mondiale per club diventerà uno dei tornei più ambiti del globo. In tutti questi anni, dare spazio solo ai vincitori delle competizioni continentali ha portato poco blasone alla coppa. E così, tra un paio d’anni, gli USA ospiteranno la prima vera competizioni per club che vedrà scontrare le migliori società del Mondo, da quelle europee a quelle asiatiche, fino a quelle americane e la miglior squadra oceanica.

Negli ultimi mesi, alla FIFA si sono interrogati su come decretare i termini di qualificazione al torneo senza riuscire a trovare fino ad oggi una soluzione. O meglio, il problema è stata l’UEFA. Infatti, per la qualificazione delle squadre europee, l’organo calcistico mondiale aveva proposto di utilizzare il ranking scelto per tutte le altre confederazioni. Ma l’UEFA ha un proprio ranking e oggi, al consiglio svolto in Arabia, si è deciso finalmente di usare per la prima edizione del Mondiale per club la classifica UEFA, tenendo conto solo delle ultime partecipazioni alla Champions League. Dalle prossime edizioni, invece, potrebbero cambiare nuovamente i criteri.

Mondiale per club, scelto il ranking UEFA: sarà lotta tra Juve e Napoli

Dei dodici posti a disposizione per l’UEFA, tre sono stati già decisi e un quarto sarà il prossimo vincitore della Champions League attuale. I sicuri già del posto al Mondiale per club del 2025 sono Chelsea, Real Madrid e Manchester City (i tre ultimi campioni della competizione), l’Inter, il Bayern, il PSG, il Benfica e il Porto. Le altre ancora in ballo sarebbero una tra Borussia Dortmund e Lipsia; una tra Barcellona e Atletico Madrid; e una tra Juventus e Napoli.

Tenendo conto del ranking UEFA e considerando solo la Champions League, la Juventus ha 47 punti, mentre il Napoli ne ha 41. Sei punti dividono i due club e la squadra bianconera quest’anno non gioca alcuna competizione europea. Gli azzurri sono ampiamente in ballo e potrebbero fare al massimo 5 punti agli ottavi di finale (2 per ogni vittoria, 1 punto bonus in caso di qualificazione). In altre parole, come minimo il Napoli dovrà arrivare ai quarti di finale per poter sperare di accedere alla massima competizione mondiale dei prossimi anni.

Al consiglio FIFA svolto in Arabia, si è deciso che la Coppa del Mondo si disputerà in 29 giorni nell’estate del 2025 (dal 15 giugno al 13 luglio, riporta Sky UK). Il torneo sarà composto da trentadue partecipanti e il calendario delle leghe europee potrebbe subire grossi cambiamenti, poiché chi andrà in America dovrà chiaramente tardare l’inizio del pre-stagionale.