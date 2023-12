Come funziona il Mondiale per Club: lotta Juventus-Napoli

Con la conclusione della fase a gironi di Champions League torna di grande attualità il tema della corsa al Mondiale per Club

Dalla Champions League al Mondiale per Club il passo rischia di essere più breve del previsto. Con la chiusura della fase a gironi della massima competizione europea tornano in auge anche i discorsi relativamente alla qualificazione proprio al nuovissimo format del Mondiale per Club che prenderà il via nell’estate 2025 negli USA.

Completamente rivista la competizione che sarà composta da ben 32 squadre e si giocherà ogni 4 anni come un vero e proprio Mondiale per la Nazionali. Saranno divise in otto gruppi da quattro con l’Europa che avrà diritto a portare 12 squadre partecipanti, quattro delle quali saranno le vincitrici delle ultime 4 edizioni della Champions. Una competizione, quest’ultima, che assume un ruolo centrale per strappare il pass mondiale.

Chelsea, Real Madrid e Manchester City hanno quindi già la qualificazione, in attesa della vincitrice di quest’anno e delle altre otto assegnate attraverso il ranking UEFA dell’ultimo quadriennio.

Mondiale per Club, dalla Juventus al Napoli: ecco come funziona

Ogni paese non potrà portare al Mondiale più di due squadre ed un posto italiano è già dell’Inter dopo il passaggio agli ottavi grazie all’attuale ranking. L’altro posto se lo giocheranno la Juventus, che pur senza potersi difendere in Champions conserva un buon vantaggio, il Napoli ed infine la Lazio che però è molto distante.

Out il Milan che è già fuori dalla Champions e si ferma a 41 punti nel ranking UEFA. Ad oggi i criteri di accesso per le squadre europee non sono ancora stati ufficializzati, e ci sono due ipotesi forti: ranking UEFA sulle ultime quattro stagioni relative alla Champions, e in seconda istanza un ranking simile ma con moltiplicatore FIFA.

Tenendo contro del ranking UEFA la Juventus è attualmente a 47 e conserva un margine di ben 6 punti sul Napoli, prima italiana ad inseguire. Nel pratico gli azzurri sono ancora in corsa, ma dovranno avere un percorso ancora longevo nell’attuale Champions per superare i bianconeri. I punti Champions vengono assegnati: due per ogni vittoria dalla fase a gironi in poi, uno per i pareggi, 4 per la partecipazione alla fase a gironi ed altrettanti per quella agli ottavi, inoltre uno per ogni turno superato da dopo gli ottavi.

Il Napoli quindi dovrà accumulare vittorie e passaggi turno per provare ad insidiare la Juventus, che nonostante la squalifica conserva un margine interessante. Più distante la Lazio.

Classifica Ranking UEFA:

BAYERN MONACO 100 punti

PSG 76 punti

INTER 74 punti

BORUSSIA DORTMUND 67 punti

PORTO 65 punti

ATLETICO MADRID 62 punti

LIPSIA 61 punti

BARCELLONA 55 punti

BENFICA 52 punti

JUVENTUS 47 punti

SIVIGLIA 42 punti

NAPOLI 41 punti

MILAN 41 punti

SALISBURGO 40 punti

AJAX 39 punti

SHAKHTAR 35 punti

LAZIO 33 punti

Di Seguito invece la classifica attuale col moltiplicatore FIFA:

BAYERN MONACO 109 punti

PSG 75 punti

INTER 75 punti

BORUSSIA DORTMUND 69 punti

PORTO 69 punti

LIPSIA 64 punti

BARCELLONA 62 punti

ATLETICO MADRID 60 punti

BENFICA 53 punti

JUVENTUS 52 punti

SIVIGLIA 47 punti

AJAX 47 punti

SHAKHTAR DONETSK 45 punti

SALISBURGO 45 punti

MILAN 45 punti

NAPOLI 42 punti