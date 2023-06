Mondiale per Club a 32 squadre: c’è l’Inter con un’altra italiana

Il prossimo Mondiale per club vedrà sicuramente la partecipazione dell’Inter; oltre ai nerazzurri, però, è presente anche un’altra italiana

Le squadre italiane, nell’ultima stagione, si sono rese protagoniste a livello europeo; tre finali nelle principali competizioni internazionali. L’Inter è arrivata fino in fondo in Champions League, la Roma e la Fiorentina si sono giocati l’ultimo atto dell’Europa League e della Conference; il problema è arrivato a livello di risultati con tre sconfitte su tre e un calcio italiano che continua a perdere appeal nei confronti degli altri campionati.

In realtà il cammino delle squadre italiane soprattutto in Champions League sarà fondamentale per il prossimo Mondiale per club che sarà completamente diverso da quello attuale. Il calcio si prepara ad una mini rivoluzione; come sappiamo le tre principali competizioni europee, a partire dalla stagione 2024-2025, cambieranno format e porteranno il calcio internazionale su un altro livello.

Anche il Mondiale per club avrà una nuova formula; come riportato dalla Gazzetta dello Sport sarà un torneo che si svolgerà ogni quattro anni con otto gironi composti da quattro squadre. Ai quarti di finale passeranno le prime due di ogni gruppo; dai quarti in poi si procederà con le gare ad eliminazione diretta. Una competizione che aumenterà il prestigio del calcio portando, in un solo torneo, tutte le migliori squadre. Tra i club italiano troviamo sicuramente l’Inter; oltre ai nerazzurri, però, ci sarà un’altra squadra della Serie A.

Mondiale per club: in corsa Juventus, Napoli e Milan

Nel 2025 ci sarà la prima edizione del Mondiale del club; il nuovo torneo, a cadenza quadriennale, ha delle regole ben precise. Stando a quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, non possono esserci più di due club per campionato e questo è un modo per rendere la competizione il più equilibrato possibile. L’Europa porta dodici delle trentadue squadre partecipanti.

A livello di criteri partecipano i quattro club che hanno vinto le ultime edizioni della Champions League (le tre sicure sono Chelsea, Real Madrid e Manchester City) mentre le altre otto squadre vengono scelte in base al ranking ottenuto sempre negli ultimi quattro anni e, proprio per questo, troviamo nel Mondiale per club anche Bayern, PSG ed Inter. I nerazzurri sono praticamente certi, è sufficiente il passaggio agli ottavi di finale nella prossima stagione, alla qualificazione del prossimo Mondiale per club.

Come abbiamo detto l’Europa porta due squadre per campionato. Milan e Napoli sperano di superare la Juventus (più avanti nel ranking ma assente dalla prossima Champions League) per ottenere il pass alla prima edizione del Mondiale per club mentre è molto più complesso vedere la Lazio far parte delle trentadue squadre. A livello italiano, dunque, l’Inter è praticamente certa della qualificazione mentre una tra Juve, Milan e Napoli sperano di occupare il secondo slot che spetta ai club della Serie A.