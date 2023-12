Juventus, scelto il centrocampista per gennaio: Kean nello scambio

La Juventus ha bisogno di un centrocampista e sembra aver individuato l’obiettivo; per arrivare al giocatore è stato proposto Kean

La Juventus è reduce dal pareggio per uno a uno in casa del Genoa: ai bianconeri non è bastato il gol di Chiesa per conquistare i tre punti. Match caratterizzato da diverse polemiche: i ragazzi di Allegri, infatti, lamentano un mancato rigore (fallo di mano di Bani) e un rosso non assegnato per un brutto fallo di Malinovsky su Yildiz.

Un mezzo passo falso quello dei bianconeri che ora sperano di non perdere terreno dall’Inter, attesa dalla sfida dell’Olimpico contro la Lazio. L’obiettivo della Juventus, non avendo le coppe, è lottare fino alla fine per la vittoria del titolo; missione possibile anche grazie al prossimo mercato invernale dove la società vuole rinforzare la rosa a disposizione di Allegri in modo da regalare al tecnico ulteriori alternative in vista della seconda parte di stagione.

Tra gli obiettivi troviamo un centrocampista considerando un reparto dove la coperta è un filo corta a causa delle situazione extracalcistiche che hanno coinvolto sia Pogba sia Fagioli. Diversi i nomi monitorati dalla società bianconera e, secondo quanto riportato Defensacentral, l’ultimo obiettivo sembra essere Ceballos. Il classe 1996, in forza al Real Madrid, ha realizzato un gol in nove partite disputate tra tutte le competizioni.

Mezzala offensiva che può ricoprire anche il ruolo di trequartista, Ceballos è una delle risorse a disposizione di Ancelotti per una squadra che vuole essere grande protagonista nella stagione in corso.

Juventus, proposto scambio per Ceballos: il giocatore coinvolto

Il club bianconero, per arrivare al centrocampista del Real Madrid, sembra aver proposto uno scambio con Kean. Il centravanti azzurro, attualmente fuori per infortunio, sta trovando un buon minutaggio nelle rotazioni di Allegri. L’attaccante farebbe comodo al club spagnolo considerando la situazione a livello offensivo con Vinicius ancora indisponibile causa infortunio.

Una trattativa che difficilmente andrà in porto nel corso del prossimo mercato invernale: il Real Madrid, infatti, non sembra intenzionato ad inserire risorse nuove in un reparto dove Rodrygo e Bellingham stanno regalando diverse soddisfazioni a livello realizzativo. A questo bisogna aggiungere anche una Juventus che difficilmente si priverà, a stagione in corso, di un giocatore che può essere fondamentale nel corso del campionato. Nel calciomercato, lo abbiamo visto, può succede di tutto ma sembra veramente impossibile assistere ad uno scambio tra Ceballos e Kean. I due giocatori resteranno nelle rispettive squadre con l’obiettivo di risultare determinanti all’interno della stagione.