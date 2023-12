PAGELLE E TABELLINO GENOA-JUVENTUS 1-1: Chiesa freddo dal dischetto, Badelj pasticcia

La Juventus pareggia 1-1 allo stadio ‘Luigi Ferraris’ di Genova, contro il Genoa. E non riesce a balzare in testa, in attesa della risposta dell’Inter impegnata a Roma contro la Lazio

Troppo poco il rigore di Chiesa, ci pensa Gudmunsson a riportare sulla terra la ‘Signora’, colpevole di non chiudere il match.

Termina 1-1 a Marassi, al vantaggio di Chiesa su rigore risponde Gudmunsson ad inizio del secondo tempo. Di seguito, le pagelle e i voti dei protagonisti.

GENOA

Martinez 6,5

Dragusin 6

Bani 6

Vasquez 6 (dal 46′ Ekuban 6,5)

Sabelli 6 (dall’84’ Vogliacco 6)

Frendrup 6

Badelj 5

Malinovskyi 6

De Winter 6,5

Messias 6 (dal 93′ Haps sv)

Gudmundsson 7

All. Gilardino 6,5: il suo grifone graffia la Juventus e gioca senza timore. Spinto dal clima del Ferraris, il gruppo rossoblu nella ripresa mette in campo una prestazione solida. L’allenatore azzecca la formazione e il cambio di Ekuban a inizio ripresa.

TOP Genoa: Gudmundsson 7 – Torna al gol, in un big match, e conferma il suo peso specifico all’interno delle file del grifone. Senza Retegui, l’attacco poggia sulle sue spalle e lui risponde presente. Si muove, batte gli angoli, fraseggia e segna in spaccata. Giocatore di livello superiore per questo Genoa. Imprescindibile.

FLOP Genoa: Badelj 5 – perde un pallone sanguinoso davanti all’area rossoblù. Riavvolgiamo il nastro: prova a gestire la sfera in fase di impostazione, ma in maniera compassata rallenta il passo e quasi incespica. La pressione della Juve è decisiva, Martinez esce a valanga su Chiesa e causa il rigore. 0-1 per i bianconeri.

JUVENTUS

Szczesny 6,5

Gatti 5,5

Bremer 6

Danilo 6

Cambiaso 6,5 (dall’88’ Yildiz sv)

McKennie 6

Locatelli 6

Miretti 5,5 (dal 74′ Iling-Junior 6)

Kostic 6 (dal 68′ Weah 6)

Chiesa 7

Vlahovic 5 (dal 68′ Milik 6)

All. Allegri 5,5: la sua Juve dopo il vantaggio frena, frena, frena troppo e si abbassa. Il gruppo c’è, ma dopo il gol di Chiesa ci si aspettava il piede sull’acceleratore per chiuderla. I cambi di Weah e Milik non pagano.

TOP Juventus: Chiesa 7 – non trema dal dischetto e porta in vantaggio la Juve. Già prima del gol, ci prova con un angolo di tiro ridotto. Dopo il gol, è uno dei pochi che cerca di scuotere il torpore della ‘Signora’.

FLOP Juventus: Vlahovic 5 – Non basta ‘donare’ la sfera a Chiesa per il calcio di rigore, c’è bisogno di più in area. Più precisione, più cattiveria. Nel corso del primo tempo, gran cross dello stesso ‘7’ e il ‘9’ spara alto, con una deviazione scomposta e scoordinata. Nella ripresa, sparisce dalla disputa.

Il tabellino di Genoa-Juventus 1-1

Una brutta Juventus sbatte sul Genoa frizzante e gagliardo di Gilardino. Gudmunsson, con un bel gol in spaccata, pareggia il gol di Chiesa. Allegri fallisce il sorpasso ad Inzaghi.

GENOA – JUVENTUS 1-1

Chiesa 28′ (J); Gudmundsson 48′ (G)

GENOA (3-5-2): Martinez; Dragusin, Bani, Vasquez (dal 46′ Ekuban); Sabelli (dall’84’ Vogliacco), Frendrup, Badelj, Malinovskyi, De Winter; Messias (dal 93′ Haps), Gudmundsson. All. Gilardino

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; Cambiaso (dall’88’ Yildiz), McKennie, Locatelli, Miretti (dal 74′ Iling-Junior), Kostic (dal 68′ Weah); Chiesa, Vlahovic (dal 68′ Milik). All. Allegri

Arbitro: Massa / Assitenti: Colarossi-Mokhtar / IV: Colombo

VAR: Fabbri / AVAR: Abbattista

Ammoniti: Danilo 61′ (J), McKennie 70′ (J), Milik 71′ (J), Badelj 74′ (G), all. Allegri 78′ (J), Malinovskyi (G) 90′

Espulsi: /

Note: recupero 1′ pt, 3′ st