L’attacco in diretta: “Inzaghi non fa cose straordinarie”

Le parole di Corrado Orrico, ex allenatore italiano, intervenuto nella diretta twitch di ‘Tv Play’

La stagione dell’Inter è stata fin qui quasi perfetta. Dopo un avvio strepitoso di campionato e l’ottimo cammino in Champions League, il pareggio di mercoledì contro la Real Sociedad, che ha condannato i nerazzurri al secondo posto, ha smorzato un po’ gli entusiasmi.

Nel mirino delle critiche, a causa delle scelte di formazione, che hanno visto l’iniziale esclusione dall’11 titolare di Lautaro Martinez e Nicolò Barella, ci è finito proprio Simone Inzaghi. Ai microfoni di Tv Play ha parlato così di lui Corrado Orrico, ex allenatore dell’Inter: “Ho criticato Inzaghi in passato perché non ha vinto il campionato anche se aveva la squadra più forte. Pure quest’anno, l’Inter è nettamente più forte rispetto agli altri. Inzaghi non ha fatto cose straordinarie nonostante gestisca una squadra di valore assoluto”. Un punto di vista, quello dell’ex tecnico italiano, che va in controtendenza ai tanti elogi che ha ricevuto nel corso della stagione l’allenatore dell’Inter, capace di ottenere 38 punti nelle prime 15 giornate di questo campionato.

Inter, all’Olimpico contro la Lazio per allungare sulla Juventus

I nerazzurri, dopo il deludente pareggio di Champions League contro la Real Sociedad, si preparano all’importante trasferta di domenica sera contro la Lazio, reduce anch’essa dall’impegno europeo.

La gara dell’Olimpico, in programma domenica sera alle 20:45, rappresenta un’occasione da sfruttare per l’Inter: un eventuale vittoria infatti consentirebbe un mini allungo sulla Juventus, fermata sul pari a Marassi contro il Genoa. Secondo Corrado Orrico la sfida sarà più che mai imprevedibile: “Inter-Lazio? Partita strana. E’ favorita l’Inter, ma mi aspetto sempre un ritorno dei tre-quattro campioni che ha la Lazio. E’ sorprendente il rendimento dei biancocelesti in questa stagione. Gara equilibrata dal risultato incerto.”