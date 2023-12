DIRETTA Serie A, Torino-Empoli: formazioni ufficiali LIVE

Calciomercato.it vi offre il match dell’Olimpico Grande Torino’ tra il Torino di Juric e l’Empoli di Andreazzoli in tempo reale

Il Torino riceve l’Empoli nel terzo e ultimo anticipo del sabato valido per la sedicesima giornata del campionato di Serie A. Una sfida tra due formazioni che arrivano da un pareggio nell’ultimo turno che sarà diretta dall’arbitro Marinelli della sezione di Tivoli.

I granata di Ivan Juric, che hanno fatto quattro punti nelle ultime due uscite tra Atalanta e Frosinone senza subire gol, vogliono confermare il trend positivo. Un altro successo consentirebbe di agguantare in classifica proprio i bergamaschi, impegnati lunedì nel monday night contro la Salernitana, all’ottavo posto. Ma gli azzurri di Aurelio Andreazzoli, reduci da due pareggi consecutivi negli scontri diretti contro Genoa e Lecce, vanno a caccia di una vittoria che darebbe ossigeno vitale nella corsa per non retrocedere. La partita sarà visibile in tv su Sky Sport, ma anche in streaming su smartphone e tablet sulla app di Dazn. Nella passata stagione la sfida finì con un pareggio per 1-1 con Lukic nel finale ad impattare il vantaggio esterno di Destro. Calciomercato.it vi offre il match dello stadio ‘Olimpico Grande Torino’ tra Torino ed Empoli live in tempo reale.

Le Formazioni Ufficiali di Torino-Empoli

TORINO (3-4-1-2): Milinkovic-Savic; Tameze, Buongiorno, Rodriguez; Bellanova, Linetty, Ilic, Vojvoda; Vlasic; Sanabria, Zapata. All. Juric.

EMPOLI (4-2-3-1): Berisha; Ebuehi, Ismajli, Luperto, Cacace; Marin, Grassi; Maleh, Fazzini, Cambiaghi; Shpendi. All. Andreazzoli.

