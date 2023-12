DIRETTA Serie A, Lecce-Frosinone 1-0: Turati horror, la sblocca Piccoli LIVE

Calciomercato.it vi offre il match del ‘Via del Mare’ tra il Lecce di D’Aversa e il Frosinone di Di Francesco in tempo reale

Il Frosinone fa visita al Lecce nel primo anticipo del sabato valido per la sedicesima giornata del campionato di Serie A. Uno scontro diretto tra due formazioni partite con l’obiettivo salvezza ma che stanno sorprendendo in positivo che sarà diretta dall’arbitro Zufferli della sezione di Udine.

Reduci da una striscia di quattro pareggi di fila iniziata contro il Milan e proseguita con Verona, Bologna ed Empoli, i giallorossi di Roberto D’Aversa – privi dello squalificato Gonzalez – vogliono tornare al successo che manca da dieci turni. L’obiettivo è quello di centrare i tre punti per raggiungere quota 20 e scavalcare proprio i ciociari in classifica. Ma i gialloazzurri di Eusebio Di Francesco, che a loro volta vengono dal pareggio a reti inviolate contro il Torino, puntano al colpaccio per portarsi almeno momentaneamente al nono posto ad appena tre lunghezze dalla zona Champions. La partita sarà visibile in tv, su smartphone e tablet in diretta e in esclusiva sulla app di Dazn. L’ultimo precedente ufficiale tra le due squadre risale a due stagioni fa in Serie B, quando i salentini si imposero con il punteggio di 1-0 grazie alla rete di Coda. Calciomercato.it vi offre il match del ‘Via del Mare’ in tempo reale.

Formazioni Ufficiali Lecce-Frosinone

LECCE (4-3-3): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Pongracic, Gallo; Blin, Ramadani, Oudin; Strefezza, Piccoli, Banda. All. D’Aversa

FROSINONE (4-3-3): Turati; Lirola, Okoli, Romagnoli, Oyono; Brescianini, Barrenechea, Gelli; Soule, Kaio Jorge, Ibrahimovic. All. Di Francesco

CLASSIFICA SERIE A: Inter 38 punti; Juventus* 37; Milan 29; Roma e Bologna 25; Napoli e Fiorentina 24; Atalanta 23; Monza e Lazio 21; Torino 20; Frosinone 19; Lecce 17; Genoa* 16; Sassuolo 15; Cagliari 13; Udinese e Empoli 12; Verona 11; Salernitana 8

*una partita in più