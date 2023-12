Chiesa via dalla Continassa: così non firma con la Juventus

Chiesa non basta alla Juventus nella trasferta di Genova: intanto resta delicata la partita fuori dal campo sul rinnovo dell’attaccante

La Juventus ritrova il gol di Federico Chiesa, ma impatta sul campo del Genoa. È solo 1-1 al Ferraris per la squadra di Allegri, con la capolista Inter che ha l’opportunità di allungare a +4 il distacco in classifica.

Chiesa ritrova la via della rete dopo quasi tre mesi, realizzando con freddezza nel primo tempo il rigore che lui stesso si era procurato. Quinto centro in campionato e tante belle giocate per l’ex Fiorentina, ieri l’unico a dare il cambio di passo alla ‘Vecchia Signora’. Chiesa non è bastato però ad Allegri per conquistare i tre punti e mettere pressione all’Inter, domenica sera impegnata sul campo della Lazio. Se il numero sette in campo ha ritrovato la via del gol, fuori dal terreno di gioco continua la partita sul rinnovo di contratto con la società della Continassa. Nelle scorse settimane a Milano c’è stato un primo vertice con l’agente dell’attaccante Ramadani, perlustrativo e per mettere sul tavolo le rispettive richieste. Ad oggi c’è ancora distanza comunque sulle cifre per il prolungamento.

Calciomercato Juventus, gli scenari sul rinnovo di Chiesa

L’entourage di Chiesa ambisce a un ingaggio superiore ai 5 milioni di euro attuali, considerando gli emolumenti di un altro big della rosa come Vlahovic che il prossimo anno andrà a guadagnare il doppio rispetto al nazionale azzurro.

Il Dt Giuntoli sta operando invece un forte taglio sul monte stipendi e non vorrebbe andare oltre piccolo adeguamento per il giocatore, che al lordo costa alle casse bianconere oltre 9 milioni. La negoziazione rimane delicata – scrive ‘Tuttosport’ – per via anche del contratto in scadenza nel 2025 e la soluzione potrebbe essere trovata a metà strada con un rinnovo breve per una stagione fino al 2026. Nelle prossime settimane sono in programma in agenda nuovi appuntamenti tra le parti, con l’obiettivo di trovare una via comune e la fumata bianca per proseguire il matrimonio insieme.