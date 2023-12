Juve, non basta Chiesa: Gudmundsson regala il pari al Genoa

Il risultato dell’anticipo del venerdì tra Genoa e Juventus, che apre la 16esima giornata di Serie A

Non basta Federico Chiesa. La Juventus, dopo l’importante vittoria della scorso turno contro il Napoli, frena a Marassi, dove viene raggiunta nel secondo tempo dal gol del solito Albert Gudmundsson.

La sfida che ha aperto il weekend di Serie A è stata una gara dove non sono mancate le emozioni. I bianconeri cercavano una vittoria per salire momentaneamente in vetta alla classifica, il Genoa voleva invece dare un segnale dopo la sconfitta di Monza. Dopo una prima fase di studio è la Juve a battere il primo colpo: al 27′ Badelj sbaglia il retropassaggio verso Martinez, Chiesa si infila sulla traiettoria e viene atterrato dal portiere. Dal dischetto va proprio l’esterno azzurro, che trasforma sbloccando il match. Il Genoa reagisce ma senza impensierire troppo Wojciech Szczesny. Nella ripresa però, al minuto 48, ci pensa Albert Gudmundsson a trovare la rete del pareggio, sfruttando la preziosa sponda di Ekuban.

Juve, cambio di gerarchia: dal dischetto si presenta Chiesa

La formazione bianconera, che ha ottenuto un calcio di rigore nella prima frazione di gioco, ha optato per un cambio nella scelta del calciatore incaricato di battere il penalty, realizzato da Federico Chiesa.

Il calciatore italiano, che ha trovato la quinta rete del suo campionato, si è conquistato il fallo anticipando il portiere del Genoa sul passaggio sbagliato di Badelj. Non appena l’arbitro Massa ha fischiato, Dusan Vlahovic, che era stato fino a stasera il rigorista dei bianconeri, ha consegnato il pallone al compagno di squadra, delegandogli la trasformazione. Una scelta che, anche in virtù dell’errore del serbo dagli 11 metri contro il Monza, potrebbe diventare un’opzione consolidata per i prossimi calci di rigore.